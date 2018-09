Ein Fest für entflammte Seelen

Bis der Groschen gefallen ist, hat es etwas länger gedauert - aber der Fall ist klar: Wer auf die letzten beiden IN FLAMES-Scheiben abfährt und den poppigeren Sound der Schweden bevorzugt, sollte sich auch mal mit diesen Jungs aus Kentucky beschäftigen. SOCIETY'S PLAGUE orientiert sich nämlich ziemlich stark an Scheiben wie "Battles", nutzt gerne auch mal ein paar Keyboards und ist - ganz wichtig - ein durch und durch melodisches Album, dessen Hooklines man schneller erobert hat, als es in diesem Business eigentlich üblich ist.

Natürlich hat die Sache aber auch einen Haken, und der befindet sich ganz klar in der geringen Originalität, mit der die Band zu Werke geht. Man könnte Songs wie 'Ashes For Air' und 'Abomination' spielerisch mit den meisten Hits der Modern-Metal-Society austauschen, weil die Unterschiede wirklich nur marginal sind. Und? Muss man das jetzt verurteilen? Nun, bei "Call To The Void" sollte man vorschnelle Abstrafungen tunlichst vermeiden, weil man einfach eingestehen muss, dass die Truppe ihren Job gut macht und dass sie vor allem erstklassige Harmonien in ihr Material einbaut. Binnen Sekunden hat man zwei Drittel der Songs als echte Hits entlarvt, und auch wenn der bisweilen etwas Pop-orientierte Charakter natürlich Abzüge in der B-Note bringt, so muss man SOCIETY'S PLAGUE die Fähigkeit lassen, am Ende des Tages einfach gute Nummern zu komponieren. Die schwedischen Originale in ihrer Hochphase bleiben natürlich absolut unangetastet - aber wie gesagt: Wer deren letzte ALben liebt, wird die Wartezeit zum neuen Album mit "Call To The Void" prima überbrücken können. Das sieht übrigens auch Björn Strid so, der bei 'Distant Waves' einen seiner regelmäßigen Gastauftritte hingelegt hat.



Anspieltipps: Rise Of The Eidolon, Distant Waves