Das Jahr fängt herausragend an.

Es ist erst wenige Monate her, dass SOEN das letzte Album "Lykaia" noch einmal veröffentlicht hat. Nach eigener Aussage, um dafür einen runden Abschluss zu schaffen. Entsprechend war ich durchaus überrascht, dass nur kurze Zeit später das neue Album "Lotus" angekündigt wurde.



Aber keine Angst: Obwohl es Änderungen im Sound von SOEN gibt, ist immer noch sofort zu erkennen, wer hier musiziert. Das liegt natürlich an den einmal mehr grandiosen, unverwechselbaren Vocals von Joel Ekelöf, doch auch Lopez' Drumming ist ein unverkannbares Merkmal des SOEN-Sounds.



Doch was sich schon auf "Lykaia" andeutete, wird auf "Lotus" konsequent weiter geführt. Der Sound ist offener, lebendiger, vielschichtiger geworden. Und obwohl die Songs ähnlich komplex sind wie bisher, würde ich behaupten, dass 'Martyrs' ein lupenreiner, fast schon eingängiger Hit ist. Die Bridge vor dem Chorus baut Spannung auf, der folgende Kehrvers ist dann schlicht sensationell und das sanfte Break nur mit Piano und Ekelöfs Stimme geht tief unter die Haut. Wirklich großartige Nummer, aber nicht die beste des Albums.



Der folgt nämlich auf den Fuß. Der Titelsong ist für mich nicht nur der beste Song auf "Lotus", sondern der beste, den SOEN überhaupt bisher geschrieben hat. Der Begriff "Ballade" würde hier in die Irre führen, auch wenn 'Lotus' eine getragene Komposition ist. Auffallend ist hier vor allem die Gitarrenarbeit von Cody Ford, die mit vielen kleinen Soli und Licks den Track verziert. Etwas, was es bei SOEN in der Form so sonst nicht gibt und hier einfach herausragend passt. Dazu kommt ein toller Text und es wird schnell klar, warum dies der Titelsong geworden ist.



In der Folge wird es dann keine Sekunde schwächer. 'Covenant' hat einmal mehr einen brillanten Refrain, dazu sehr markantes Drumming und die vokale Steigerung von Ekelöf nach ca. vier Minuten hievt dieses Abkommen geradezu feierlich auf die nächste Ebene.



Ähnliche Lobeshymnen könnte ich jetzt auch für die bisher noch nicht erwähnten Songs anstimmen, aber das würde doch etwas arg lang und weilig werden. Nein, für mich steht nach mittlerweile mehr als 25 Durchläufen mit ziemlich hoher Sicherheit fest, dass "Lotus" das bislang beste Album aus der Schmiede SOENs geworden ist und im just abgelaufenen Jahr den Titel "Album des Jahres" locker eingestrichen hätte. Ob das auch für 2019 der Fall sein wird, wissen wir in ca. elf Monaten.