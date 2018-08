Ein paar Kolumbianer gehen auf Elchjagd!

Die Musiker von SOL DE SANGRE können bereits auf eine bewegte Geschichte zurückblicken. Obschon der Kern der Truppe aus Kolumbien stammt, sind die einzelnen Gestalten mittlerweile in Kanada, Australien und den Vereinigten Staaten heimisch, was die Zusammenarbeit aber anscheinend nicht sonderlich erschwert. Seltsam ist lediglich, dass kein einziger Mitstreiter sich nach Skandinavien aufgemacht hat - denn im Sound von GRAVE, UNLEASHED und DISMEMBER findet sich definitiv eine Menge von dem, was SOL DE SANGRE für das gleichnamige Debüt adaptiert hat.

Die Südamerikaner schwingen die Old-School-Kelle relativ derbe und rütteln ganz ordentlich am traditionellen Elchtod-Vermächtnis, zu dem auch ENTOMBED einen entscheidenden Beitrag geleistet haben dürfte. Zumindest der groovigere, mitunter rockigere Stoff in der zweiten Albumhälfte hätte so auch von Petrov und Co. komponiert werden können. Und mit dem Titelstück hätte "Wolverine Blues" auch einen richtig starken Stoner-Bonus bekommen.

Doch ist es fair, SOL DE SANGRE nur auf diese allzu schwedischen Einflüsse zu reduzieren? im Grunde genommen schon, denn unterm Strich bezieht die Band ihre Kraft aus den Vorgaben der üblichen Verdächtigen, gibt sich bei der Adaption aber auch ausreichend Mühe, das ganze energetisch und mitreißend zu verpacken. Die vereinzelten Arschtritte sitzen, spieltechnisch ist das Niveau deckungsgleich, und an Abwechslung mangelt es trotz allem auch nicht. Wenn die besagten Akteure sich auf ihrem x-ten Album ein weiteres Mal wiederholen bzw. ihren Fortschritt möglichst gering halten, meckert auch niemand. Warum also dann Beschwerde einreichen, wo musikalisch alles top ist?

Keine Frage: "Sol De Sangre" wird jedem Elchtod-Liebhaber einen feinen Scheitel ziehen, und das vor allem wegen der spürbaren leidenschaft für einen niemals tot zu bekommenden Sound!

Anspieltipps: Sol De Sangre, Mas Abajo Del Infierno, La Feria Del Chievo