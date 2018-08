Mut zur Langsamkeit.

Eins vorweg: SOLDAT HANS macht langsame Musik. Sehr sehr langsame Musik. So langsame Musik, dass ich es innerhalb von drei Monaten nur drei Mal geschafft habe, "Es Taut" konzentriert durchzuhören. Nicht dass die Musik zäh oder langatmig wäre, doch man muss wirklich viel Zeit und vor allem Muße mitbringen, um dieser Musik gerecht zu werden. Denn SOLDAT HANS hat entgegen des eher einfältigen Namens einen sehr künstlerischen, feinfühligen Ansatz bei der Präsentation der Musik. Jeder Ton, so lang er sich auch zieht, scheint wohl geplant und effektiv gesetzt zu sein, und wenn man die Musik mal ein paar Minuten lang aus sich wirken lässt, spürt man bald eine sehr angenehme Mischung aus Spannung und Entspannung.



Die klangliche Bandbreite in dieser Musik ist dabei enorm. Sie reicht von lieblichen Ambient-Tönen bis zu harschen Drones, von ätherischem Klargesang bis zu verzweifelten Shouts der Marke CULT OF LUNA und vielen vielen Facetten dazwischen. Ausschweifender Post Rock steht hier neben feinst ausgeklügeltem Art Rock, in dem unter anderem eine Trompete, Violine und Mandoline emotionale Akzente setzen. Und vor allem hat man dabei niemals das Gefühl, dass hier ein bestimmtes bekanntes Kompositionskonzept angestrebt wird. SOLDAT HANS geht musikalisch ganz eigene Wege, deren kleinstes gemeinsames Merkmal die Langsamkeit ist.



Drei Songs nehmen sich zwischen 8 und 26 Minuten Zeit, sich im Hirn des Hörers auszudehnen. Der erste Teil von 'Schöner zerbirst' schafft dies durch seine epische Harmonieführung und den choralen Gesang am schnellsten, für die beiden anderen empfehle ich eine Bank mit Blick auf die Weiten des Meeres, des Waldes oder der Berge. Alle drei können für den Menschen Orte der Erholung sein, aber auch schnell lebensbedrohend werden. Und ich denke, diese Analogie gilt auch für die Musik von SOLDAT HANS, die am spätestens zum Ende von 'Schöner zerbirst II' zum alles niederwalzenden Wirbelsturm wird.