Könnte echt groß werden diese Band!

Aus Hartford, der Hauptstadt des Bundesstaates Connecticut stammt diese Band, die auf den ersten Blick hin - sprich durch das Cover und den Titel ihres Debütalbums - True-Metal-Klänge suggeriert. Doch schon beim Opener 'Rude Awakening' wird klar, dass bei SOLDIERS OF SOLACE davon nichts zu bemerken ist.



Das Quintett hat sich nämlich dem für die USA typischen, zeitgenössischen Heavy Rock / Metal mit sattem Groove und dynamischer Rhythmik verschrieben und in dieser Machart kommt auch der vermeintlich überheblich wirkende Titelsong aus den Boxen gedonnert. Dafür sorgt nicht zuletzt ein zwar klarer und transparenter, aber keineswegs glattpolierter, oder gar steriler Sound.



Der sorgt dafür, dass die Gitarren und die Stimme von Jason Longo angenehm und natürlich, aber dennoch rau und kräftig rüberkommen. Durch den Stil an sich, aber auch die auf Anhieb einprägsamen Refrains erscheint der Fünfer beim Zuhören im Kopfkino recht rasch auf einer Stadion-Bühne. Wenig verwunderlich also, dass einem im Verlauf der Spielzeit Bands wie FIVE FINGER DEATH PUNCH, AVENGED SEVENFOLD, DISTURBED oder auch STONE STOUR als Vergleich in den Sinn kommen.



In deren Klientel sollte auch SOLDIERS OF SOLACE mit offenen Armen aufgenommen werden, denn sowohl mit der Mischung an sich wie auch mit der Umsetzung des Materials zeigt die Formation, dass sie bereits durchaus in Reichweite dieser Größen ist. Und wenn man auch noch Cover-Versionen als mehr oder weniger vorgegebene Hits einmal ausklammert (darauf verzichten die Jungs nämlich), lässt sich sogar behaupten, dass die Burschen hinsichtlich der Eingängigkeit und Hook-Dichte sogar schon auf Augenhöhe agieren.



Anzunehmen, dass Tracks wie das getragene 'Cold As Stone', das knackige 'Walk Tall' oder auch das abgefahrene 'Circus Clown' auch bei uns auf offene Ohren stoßen - und im Falle eines Gigs für abgehende Zuseher - sorgen werden! Remember where you read it first.....