Doom/Death für Genießer!

Die Konsequenz, mit der SOLILOQUIUM immer noch an den Anfängen der Death/Doom-Bewegung festhält, ist beachtlich. Auch auf ihrem neuen Album können sich die Schweden nicht von den ersten KATATONIA-Alben trennnen, sind im wohligen Gleichklang mit den melancholischen Augenblicken der frühen TIAMAT-Alben unterwegs, schöpfen selbst aus den traurigsten Inspirationen des Old-School-ANATHEMA-Katalogs ein bisschen Hoffnung, wissen aber auch um die Bedeutung epischer Elemente, wie sie dereinst GODGORY und (mit Abstrichen) RUNEMAGICK in ihren Sound integriert haben. Kann man als Liebhaber des klassisch-tödlichen Dooms eigentlich noch mehr verlangen?

Ja, man kann, denn die Herren aus Stockholm denken erst gar nicht daran, sich trotz dieser vermeintlich starren Ausrichtung in irgendeiner Form begrenzen zu lassen. Selbst ein paar minimale Prog-Einheiten sind auf "Contemplations" erwünscht und gestalten das Album noch vielseitiger als die ohnehin schon recht vielschichtigen bisherigen Releases der Skandinavier. Rein akkustische Parts werden diesmal noch gezielter eingesetzt, bei der Ausarbeitung der dynamischen Elemente ist die Band noch viel souveräner unterwegs, selbst für Djent-Konsumenten könnte "Contemplations" interessant sein, weil im Background einige komplexe Spielereien absolviert werden, und wenn man alles mal summiert und überlegt, wie viele Fragmente hier so kompakt verschmelzen, kann man der Band nur gratulieren - denn epischer Doom mit Elementen aus dem Death Metal muss erst einmal so gewaltig zelebriert werden können.

"Contemplations" ist traditionell und doch erfrischend, monumental arrangiert, ausladend in der finalen Ausgestaltung, klangtechnisch aber rau belassen und basisch. Man kommt gar nicht umhin, erneut den Vergleich zu den oben angeführten Vorreitern aus der eigenen Heimat bzw. Großbritannien zu ziehen, weil die Parallelen einerseits so stark sind, die Band andererseits aber auch so kreativ mit ihnen umgeht. Der SOLILOQUIUMJ-Katalog hat schon einige Sternstunden angehäuft - "Contemplations" ist am Ende wohl diejenige, die bis jetzt am hellsten strahlt!

Anspieltipps: Chains, For The Accursed