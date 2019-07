Ein Fall für den totalen Relax-Modus

Die Erwartungen an eine Psychedelic-Rock-Combo sind mittlerweile ziemlich festgefahren: So lange alles retro klingt und ein gewisser 70s-Appeal vorhanden ist, scheinen die betreffenden Künstler grundsätzlich schon eingenordet, ganz gleich was sonst noch dahintersteckt. THE SONIC DAWN lässt sich von dieser Erwartungshaltung allerdings nicht zu sehr in die Ecke treiben, sondern spielt völlig befreit, unbeschwert und schließlich auch relaxt auf, ohne dabei den Anspruch an sich selbst zu stellen, ein Hitfeuerwerk abzubrennen oder gar mit fetten wabernden Grooves um die Ecke zu kommen.

Insofern ist "Eclipse", der neue Longplayer des dänischen Ensembles, eigentlich schon ein absoluter Glücksfall für das Genre, weil er die beschwingten Phasen des späten 60er-Hippie-Sounds mit Nuancen der heutigen Independent-Bewegung vermischt, zwischendurch auch mal in das besagte Ursprungsjahrzehnt des Heavy Rocks abbiegt, nur um schließlich auf die Kreuzung von Blues, Country und Western abzubiegen, auf der sich der Kern der neuen Platte dann auch konzentrieren mag. Das Resultat ist ein durch und durch harmonisches, wenn auch nicht immer leicht zugängliches Werk, in dem viele Dekaden der psychedelisch geformten Rockmusik abgebildet werden, ohne dass der Fokus zu sehr auf einer bestimmten Schublade liegt. Da hört man immer wieder entspannte Harmonien, noch harmonischere Gesänge und am Ende auch den einen oder anderen Querverweis auf die BEATLES, allerdings nicht in der nachgeahmten Variante, sondern ganz klar in einer sehr unabhängigen, individuellen, ja geradezu persönlichen Fassung, von der man sich gerne in ihren Bann ziehen lässt.

Schlussendlich muss man "Eclipse" eine Weile auf sich wirken lassen, bevor man die tatsächliche Magie, die von diesem Album ausgeht, wirklich spüren kann. Der Effekt ist jedoch verblüffend, weil die Band mit wirklich schlichten Stilmitteln eine Menge bewegt und sich eine Nische öffnet, in der man sich besonders an stressigen Tagen gerne zurückziehen mag. THE SONIC DAWN präsentiert sich geerdet und dennoch mit dem klaren Auftrag zu klassischem Rock-Entertainment - und so relaxt das Ganze auch klingen mag, so ernst nimmt die Truppe diesen Auftrag. "Eclipse" verdunkelt nicht die Sonne, ist aber eines jener Werke, in das man komplett abtauchen und abschalten kann.

Anspieltipps: Psychedelic Ranger, The last Page, Islands In Time