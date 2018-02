Luftgitarre fertig laden!

Also gut, die Band heißt SONIC PROPHECY, und das comichafte Cover ihres neuen, dritten Albums "Savage Gods" zeigt eben diese wilden Götter im Kampf. Damit dürften bereits alle Fragen geklärt sein. Was wollte man hier anderes erwarten als klassischen Heavy Metal?

Und genau das liefert der amerikanische Fünfer ab. Den Hörer erwartet muskulöser Metal mit zwei Gitarren, der Härte und Melodie zusammenbringt und seine Grundprägung durch JUDAS PRIEST nicht leugnen kann. Textlich rotiert gern mal die Klischeemaschine der Marke MANOWAR. Dabei lehnt sich SONIC PROPHECY aber nicht zu stark an die einschlägigen Größen an (die Band nennt nicht weniger als 20 mehr oder minder erwartbare Vorbilder), sondern präsentiert sich in einem eigenen Sound. Bass und Schlagzeug legen ein dichtes Fundament und treiben mit ihrem variablen Spiel die Musik voran. Darüber feuern die Gitarren ihre Riffs, Licks und nicht überragenden, aber doch guten Soli ab. Der Sänger hat die ganze Skala von tiefem Knurren über die mittlere Stimmlage bis zu den typischen High Screams in NWoBHM-Tradition drauf. Sicher sind die Jungs nicht die größten Komponisten unter der Sonne, aber sie verpassen den Liedern ordentliche Melodien und lassen sie meist mit interessanten Intros abheben. Gelungene Beispiele ihres Schwermetalls sind das Titelstück und die Single 'Night Terror', während 'Man And Machine' nach starkem Anfang schließlich kaum von der Stelle kommt. Eher in die deutsch-skandinavische Power-Metal-Richtung geht 'Iron Clad Heart'. Und auch die ruhigeren Nummern 'Dreaming Of The Storm' und der mit Klavier und Streichern garnierte Siebenminüter 'Walk Through The Fire' können sich hören lassen.

Insgesamt ist "Savage Gods" ein solides Metalalbum, das keinen Genrefreund enttäuschen sollte und ohne einen Ausfall Material im Bereich von "ganz nett" bis "richtig gut" hören lässt.