Wo ist die Macht des packenden Augenblicks?

In meinen Augen haben sich die SONS OF ALPHA CENTAURI in den letzten Jahren viel zu sehr hinter gemeinsamen Releases mit Acts wie KARMA TO BURN versteckt und sind folglich auch zu selten das Wagnis eingegangen, auch mal wieder Zeit in einen eigenen Longplayer zu investieren. "Continuum" ist tatsächlich erst das dritte Album der seit anderthalb Dekaden aktiven Truppe, die letztendlich selbst verantworten muss, dass der Status als anerkannte Space/Prog-Combo bis dato noch nicht vollständig erreicht wurde.

Es steht allerdings zu befürchten, dass auch die neue Scheibe nicht ausreichen wird, um hier den großen Aufschwung in Angriff zu nehmen. Erneut kommen die Songs nicht so richtig in Fahrt, setzen eher auf Hypnose als auf spannungsgeladene Arrangements und sind vor allem in den komprimierten Fragmenten zu Beginn des Albums nicht aussagekräftig genug, um tatsächlich mal den Frontalangriff wagen zu können. 'Jupiter' und 'Io' haben zwar erneut richtig gute Ansätze, doch bei der Vollendung und der Platzierung der Reiz- und Spannungspunkte fehlt es dann an der letzten Konsequenz. Umgekehrt sind die längeren Stücke von "Continuum" zu sehr damit beschäftigt, die Riffstrukturen aufzubauen und ständig zu wiederholen, wodurch es zu Engpässen bei den Bridges der Instrumentals kommt. 'Return Voyage' macht hier einen richtig guten Job, doch zum Ende hin fehlt die Zeit, um den Song nicht ganz so gedrungen wirken zu lassen, wie er schließlich ausfällt. Und diese Verschiebung von Prioritäten, die nicht immer den richtigen Weg nehmen, ist schließlich ein Problem, das die Songs hin und wieder zu spüren bekommen und das der Scheibe leider auch den Schwung nimmt.

Denn auch atmosphärisch ist "Continuum" nicht ganz so dicht und tiefgängig, wie es die instrumentale Kunst des Space Rocks eigentlich verlangt. Es bleiben stattdessen mal wieder die guten bis sehr guten Ansätze, denen auf der Zielgeraden aber die Luft ausgeht. Fraglich ist daher, ob die SONS OF ALPHA CENTAURI irgendwann doch noch den Sprung nach weiter oben schaffen; "Continuum" dürfte dafür nämlich erneut nicht ausreichen.

Anspieltipp: Return Voyage