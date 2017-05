Guter Crunch, feine Riffs, aber wenig Abwechslung!

Einfach mal ein gesunder Punch - mehr soll es bei den SONS OF DEATH VALLEY gar nicht sein. Das dänische Ensemble veröffentlicht mit "Fathers Of The Free" seinen zweiten Longplayer und kredenzt der Hörerschaft auch hier einen recht launischen Mix aus Stoner-Gitarren und vereinzelten Hardcore-Elementen.



Das Material zehrt dabei von der druckvollen Inszenierung und den kraftvollen Riffs, die so manchen kreativen Einschnitt locker kompensieren können. Denn wirklich viel Innovatives hört man auf "Fathers Of The Free" nicht, dafür aber so manche thrashige Kante, hier und dort einen fetten Groove und gerne auch mal Gift und Galle an den Vocals, sofern der Song das erfordert. Der Stoner-Konsens hält die Platte schließlich zusammen, egal ob die Songs nun relativ flott und kurz gestaltet wurden oder auch mal ein wenig Platz für ein nettes Solo oder ein paar dreckig aufgemachte Breaks bleibt.



Ihre wahre Stärke beweisen die Dänen dann aber genau in jenen Phasen, in denen man das Tempo anzieht und sich im Grenzgebiet zu metallischen Klängen wiederfindet. 'Three Finger Jack' und 'Fight Song' sind hier die Highlights, 'Devil's Dance' als später Nachzügler gefällt aber mindestens genauso gut. Die übrigen Songs halten das Niveau, sind nicht sonderlich spektakulär, aber individuell immer klar über dem gängigen Durchschnitt. Für die Zukunft sollten die Söhne jedoch ein bisschen mehr Abwechslung in Betracht ziehen, um den schleichenden Verschleiß schon präventiv auszumerzen. "Fathers Of The Free" ist für den Moment zwar völlig in Ordnung, mit großer Wahrscheinlichkeit aber kein langfristig anhaltendes Vergnügen. Dazu fehlt es dann auch an Eigenständigkeit und weiterführenden, fortschrittlichen Ideen!



Anspieltipps: Three Finger Jack, Fight Song