Bloß nicht den Schwung verlieren...

Das Eis, auf dem sich die SONS OF SETTLERS bewegen, ist verdammt dünn. Einerseits wollen sie mit beschwingten Indie-Sounds die breite Mase erreichen, andererseits ist es ihnen ein dringendes Anliegen, auch die Folk-Anteile und damit ihre Wurzeln in die neuen Songs einzubringen - und das gestaltet sich momentan umso schwieriger, weil die Band nach der Veröffentlichung ihres Debüts zwei tragende Säulen hat ziehen lassen müssen und vom Quartett zum Duo geschrumpft ist.



"Daily Rituals" ist daher auch nur eine Art Anäherung an eine neue Phase in der Laufbahn der jungen Band, und die damit verbundene Unsicherheit können die Siedlersöhne auch nicht vollends abstreifen. Statt jedoch verkrampft nach dem nächsten großen Hit zu suchen, nimmt sie den Schwung des Vorgängers ganz lässig wieder auf, fügt viel Persönliches hinzu und schafft den Brückenschlag zwischen poppigen Rocksongs und Independent-Folk gerade deshalb so gut, weil die EP lediglich aus dem Bauch heraus entstanden ist. Die Hooklines mögen vielleicht nicht perfekt sein, die Performance könnte hier und dort eine Spur motivierter sein, und hin und wieder wäre es auch wünschenswert, würde man sich ein kleines bisschen von der pathetischen Gangart distanzieren. Doch die Lockerheit und die Authentizität kann der Band niemand nehmen, und die dadurch generierten, mitreißenden Inhalte sind gerade nach dem Teil-Split der SONS OF SETTLERS ein Überraschungseffekt, der seine Wirkung nicht verfehlt. Bestimmt können die Jungs noch mehr herausholen; doch nach dem harten internen Schlag ist "Daily Rituals" eine angenehme, unterhaltsame Rehabilitation.



Anspieltipps: Noordhoek, Coming Down