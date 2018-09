Verstörend und verwirrend - und doch irgendwie interessant.

Eigentlich ist "Djebars" genau so, wie Doom immer sein sollte: dreckig, gemein, teilweise fies, und in seinen Sludge-Momenten dann auch noch brachial. Allerdings sind die verstörenden Klänge des aktuellen SOOM-Albums irgendwann zu weit aus der Spur geraten und verlieren sich in ihren wirren Strukturen, die nicht zuletzt wegen des nicht ganz so guten Sounds irgendwo landen, wo man sie gar nicht mehr greifen kann. Zudem ist der gelegentliche elektronische Einschnitt, den die Band für ihr Material wählt, nicht sonderlich passend. Wenn plötzlich eine Rave-Szene vor dem geistigen Auge erscheint, weil die Ukrainer den entsprechenden Soundtrack liefern, weiß man nicht so recht, was man von der Sache halten soll.

Umgekehrt gibt es aber auch die Phasen, in denen SOOM den Zweifler vom Gegenteil überzeugen kann. Das fast schon epische 'Poltavian Way' beispielsweise mischt dreckigste SABBATH-Einflüsse mit sakralem Gesang und dezent post-rockigen Strukturen und steigert sich schließlich zu einem richtig krassen Sludge-Monsster, bei dem auch die Riffgewalt zur richtigen Zeit zum Tragen kommt. Und auch 'Wheelchair' und das psychedelisch geformte 'Panic Attack' liefern kurze Augenblicke der Erleuchtung und untermauern die durchaus vorhandenen musikalischen Qualitäten dieser Band.

Dennoch: Der Funke will noch nicht so ganz überspringen, unter anderem auch, weil man von der Masse des Materials erschlagen wird und dabei feststellt, dass es definitiv qualitative Schwankungen gibt - und weil der Start mit 'Above The Sequoias: Origin' und 'Burned Out' mächtig verkorkst wird. Wer seinen Doom allerdings nicht dreckig genug genießen kann, der sollte diesen Osteuropäern mal eine Chance geben. Denn wie gesagt: Auf "Djebars" ist beileibe nicht alles fragwürdig!

Anspieltipps: Poltavian Way, Wheelchair