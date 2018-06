Grober Rock mit warmem Gesang.

Der Rock von SOOMA ist rau, grobschlächtig, schweisstreibend. Bässe wummern, die Gitarren sind laut und rotzig und der Gesang komplettiert das Klangbild mit einem einem kraftvollen Schuss Aggressivität aber auch einem warmen Timbre. Immer wenn die Musik ertönt, gibt es bei mir schon allein aufgrund des Sounds einen Energie-Push. MOTÖRHEAD könnte einem bei der Beschreibung einfallen, aber ganz so charakteristisch wie uns Lemmys Schaffenswerk ist SOOMA nicht. NIRVANA passt eher, da SOOMA Songs ein leicht punkiges Grunge-Timbre haben. Nur der Gesang passt bei dem Vergleich nicht, der ist nämlich tief und kraftvoll, ähnlich die bei den Isländern KALEO und damit viel voluminöser als Kilminster und Cobain.

Aber was bringt eine Schweizer Band dazu, einen Song auf Serbisch zu singen ('Misli Teku')? Hier ist definitiv eine Überraschung gelungen. Auch 'Belgrad' suggeriert eine gewisse Balkan-Affinität dieser 3 Burschen.

Ihr seht schon, SOOMA hat so einiges auf der Habenseite. Dennoch kann ich mich nicht über die volle Spielzeit für diese Debüt-CD begeistern. Ein paar Songs fehlt noch ein wenig das Besondere, ein bisschen mehr Variation wäre eventuell auch nicht schlecht, denn wenn man ständig nur Gas gibt, verpufft der Effekt nach einer Weile. Und gegen Ende wird es dann eher noisiger und punkiger als differenzierter, was nicht immer so ganz mein Ding ist. Fans von schnörkellosem High-Energy-Rock sollten aber durchaus mal ein Ohr riskieren.