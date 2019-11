All This Will Be Yours

All This Will Be Yours

Regenwetter-Musik

BRUCE SOORD und seine Band THE PINEAPPLE THIEF stehen in meiner Wahrnehmung immer ein wenig im Schatten von Steven Wilson und PORCUPINE TREE. Musikalisch schwammen die beiden, zumindest noch in den Nuller-Jahren, in ähnlichen Fahrwassern, Wilsons Musik hatte für mich aber immer schon mehr Gehalt. Das ändert sich leider auch mit diesem BRUCE SOORD-Soloalbum nicht, im Gegenteil. "All This Will Be Yours" ist Regenwetter-Musik, die die meiste Zeit über verhalten und introvertiert klingt. Ja, das ist schön, das ist sensibel, das lädt zum Nachdenken ein, aber meistens laufen die Gedanken dann doch ins Leere.



Kaum zu glauben, dass dieses Album von der Geburt von Soords drittem Sohn inspiriert sein soll. Dabei will ich gar nicht negieren, dass es sich hier um einen sehr emotionalen Vortrag und eine kunstvolle Umsetzung handelt, aber in meinem Ohr ist das meiste eben nur fast gut. Und im Singer/Songwriter-Bereich gibt es im Untergrund einfach Musiker, die mich mehr mitnehmen: Damien Jurado, John Richardson oder Krister Linder, um einmal Namen zu nennen, die nicht mit W anfangen und ilson aufhören.



Kennt hier denn jemand KRISTER LINDERs Solowerk "Songs From The Silent Years"? Daran erinnert Soords Musik sogar bisweilen. Nur dass Linder es nach zehn Sekunden schafft, mich einzunehmen. Sorry, liebe SOORD-Fans, aber meiner Meinung nach sollte der gute Bruce mit der bestenfalls soliden Emo-Dümpelei aufhören und sich schleunigst wieder den KATATONIA-Renkse angeln, um endlich ein zweites WISDOM OF CROWDS-Album aufzunehmen. Das erste war nämlich ne Wucht!