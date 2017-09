Appetizer!

Die schwedischen Doomster von SORCERER haben endgültig Lunte gerochen. Nachdem zwischen den ersten beiden Demos von 1989 und 1992 (1995 zusammen als erstes Album trotz zwischenzeitlicher Auflösung veröffentlicht) und dem ersten "echten" Album "In The Shadow Of The Inverted Cross" mehr als 20 Jahre lagen, steht nun schon der Nachfolger in den Startlöchern, der uns im Oktober den Herbst versüßen wird.



Als Vorgeschmack erscheint eine 7"-Single mit den beiden Tracks 'Sirens' vom kommendem Album und dem Non-Album-Track 'Disciples Of The Dark'. 'Sirens' ist ein sehr melodischer, verhältnismäßig flotter, epischer Doom-Hammer, der mit seinem eingängigen Chorus quasi sofort im Hirn haften bleibt. Möglich, dass der Song einigen Alt-Fans fast eine Spur zu glatt ist, aber bei mir schnellt die Faust in die Höhe und der Kopf schlägt beim Headbanging beinahe auf der Tischkante auf. Ich werte das dann mal als Zeichen des Gefallens.



'Disciples Of The Dark' ist da doch deutlich mehr Doom. Das Tempo gebremst, dazu ein von einem Chor unterstützter Refrain, ein feines Gitarren-Solo und ein Plus an Atmosphäre. Doom-Herz, was willst du mehr?



Die 7" ist limitiert auf 600 Stück in drei Farben (schwarz, türkis, durchsichtig) und dürfte dank der hohen Qualität der Songs schon bald zum Sammlerstück avancieren. Fans greifen unbedingt zu.