Ein Besuch beim Metzger? Black Metal mit außergewöhnlichen Vocals!

Bei SORGELIG steht und fällt eigentlich alles mit der Akzeptanz für das abartige, verzerrte Geschrei, mit dem die Griechen auch diesmal vorstellig werden. "Devoted To Nothingness" ist pure, puristische Raserei und somit etwas für geschmacklich eher radikaler orientierte Old-School-Fanatiker, für die Black Metal immer noch der Inbegriff der absoluten musikalischen Ablehnung aller gängigen Konventionen ist - und das gerne auch mit einem Frontmann, der sein Organ derart primitiv malträtiert, dass man meinen könne, er werde gerade von einem Metzger bearbeitet.

Sieht man mal von dieser fragwürdigen Besonderheit ab, ist die bewusst unterproduzierte neue Scheibe sicherlich ein willkommener Anlaufpunkt für Verfechter der ganz primitiven Künste. SORGELIG agiert einmal mehr zielstrebig und konsequent, legt ein hohes Tempo vor und lässt sich auch von den minimalen sphärischen Einmwürfen nicht irritieren, wenn es darum geht, den Underground-Orkan erneut zu entfachen. Hier nimmt die Verrohung dann auch ihren Lauf, der sich ungebrochen durch das Album arbeitet und nur extrem selten nach rechts und links schaut.

Letztgenanntes ist dann aber auch der Wermutstropfen, mit dem man sich mittelfristig wird auseinandersetzen müssen. "Devoted To Nothingness" ist nicht sonderlich abwechslungsreich und lässt auch in Sachen Dynamik einige Federn, was zum Teil sicherlich der ungestümen Vorgehensweise und der musikalischen Grundorientierung geschuldet ist, auf Dauer aber trotzdem zum Störfaktor avanciert - neben besagtem Geschrei, das aber ohnehin schon eine gewisse Toleranz erfordert, ohne die man sowieso nicht an den Punkt kommen wird, sich über mangelnde Abwechslung Gedanken zu machen.

Kurzum: "Devoted To Nothingness" ist nichts für schwache Nerven, aber eben auch nichts für anspruchsvolle Hörer. Wer beide Voraussetzungen erfüllt und Black Metal am liebsten rau und unterproduziert genießt, hat gute Chancen, das neue SORGELIG-Werk lieb zu gewinnen.