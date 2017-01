Nichts für schwache Nerven.

Kanada und War Metal. Was auf der musikalischen Landkarte bisher vor allem unter dem Begriff CONQUEROR subsumiert werden konnte, erfährt durch das Demo von SORGUINAZIA eine begriffliche Erweiterung, die sich Anhänger der bestialischen Spielart des Black Metal unbedingt merken sollten. Informationen über die Truppe gibt es wie so oft eigentlich gar keine, außer dass sie aus den beiden Mitgliedern Axczor und Xolaryxis besteht und eben bei einem kanadischen Label Unterschlupf (Vault of Dried Bones) gefunden hat. Alles weitere überlassen wir der Musik, die es derzeit standesüblich nur als Tape zu kaufen gibt.



Von diesem ganzen geheimnistuerischen Firlefanz mal abgesehen bläst einem "Sorguinazia" förmlich den Schädel weg. Die Schmerzgrenze wird gleich in den ersten Takten kassiert, hier herrscht auf allen drei Tracks das vollkommene Chaos. So weit so gut, das ist ja Programm im War Metal. Was dieses Tape aber so spannend macht, ist die Atmosphäre, die trotz aller Drescherei noch stattfindet. Neben den akustischen Grausamkeiten und Beschwörungen gibt es bei den Songs 'VI', 'I' und 'II' (ja, in dieser Reihenfolge ... ) Momente, die mich als Hörer vollkommen gefangen nehmen. Da aber die Maschinerie dafür nicht gestoppt wird, kann einen das Geballer an allen Fronten aber auch nicht aus den Gedanken reissen. Klingt komisch? Muss man probieren. Wem handelsüblicher Black Metal zu uniform und sauber klingt, sollte den Weg von SORGUINAZIA weiter verfolgen. Das erste Album dieser wahnsinnigen Folterknechte wird wohl noch dieses Jahr erscheinen.