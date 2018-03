SORTILEGIA ist nicht gerade gewillt, wirklich viele Details über Herkunft und Historie preiszugeben. Die Mitglieder haben ihre Ursprünge in Russland und Kanada und sind vor allem vom Material der 90er ordentlich geschult worden, woraus sich einerseits die raue Produktion des neuen Longplayers ergibt, andererseits aber auch die klaren Einflüsse des nordischen Black Metals, der in Form der ersten EMPEROR- und DIMMU BORGIR-Releases hier ganz klar durchschimmert.



Nimmt man Alben wie "Stormblast" und "Anthems To The Welkin At Dusk" jedoch zum Vorbild, und das haben die Musiker offenbar auch getan, wird man erkennen, dass SORTILEGIA den großen Vorbildern noch nicht wirklich gewachsen ist. Die elegante Note zwischen all den rauen Ausbrüchen ist bei Weitem nicht so stark ausgeprägt, diese majestätisch inszenierte Bitterkeit, die aus den Norwegern schon immer heraussprach, kann nur in Teilen ausgestrahlt werden, und auch bei den Spannungskurven der sechs Kompositionen muss man beim Zeichnen der offenkundigen Parallelen einige Abstriche machen, auch wenn man keinesfalls sagen kann, dass SORTILEGIA auf "Sulphurous Temple" B-Ware abliefert.

Doch wer im Terrain der ganz Großen herumwuselt, muss sich auch den Vergleich gefallen lassen, und dem kann das russisch-kanadische Ensemble bis hierhin noch nicht standhalten. Die neue Scheibe deshalb zu disqualifizieren, wäre jedoch ein Fehler, denn besonders in 'Night's Mouth' und 'Hymns Of The Egregor' kann die Band zeigen, dass reichlich Potenzial in ihr steckt, welches SORTILEGIA momentan nur noch nicht in Gänze abzurufen weiß. Für den Moment ist die Scheibe weitestgehend anständig, in manchen Punkten aber eben sicher noch ausbaufähig. Aber wie sagt man so schön: Ein Anfang ist gemacht; ein ordentlicher sogar!