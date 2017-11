Elfte Studio-Scheibe des umtriebigen Fronters

Der New Yorker JEFF SCOTT SOTO ist wohl so etwas wie die Defintion des Rock-Arbeitstiers, immerhin kann man sich vor der Stimme des Lockenkopfes seit Jahren kaum retten. Bekannt wurde Soto dabei ursprünglich durch seine Beiträge zu den ersten beiden Alben des Gitarrenvirtuosen YNGWIE MALMSTEEN, doch auch bei der deutschen Rock-Instution AXEL RUDI PELL und den AOR-Rockern JOURNEY war der umtriebige Amerikaner zwischenzeitlich aktiv. Und auch aktuell sollte man meinen, dass der Fronter mit seinem Engagement bei Mike Portnoys neuster Prog-Formation SONS OF APOLLO zeitlich recht gut ausgelastet sein sollte. Soto sieht das jedoch offensichtlich anders und haut nur wenige Wochen nach dem Debüt seiner aktuellen Band mit "Retribution" sein elftes Soloalbum raus.



Musikalisch liefert der umtriebige Sänger dabei auch dieses mal wieder einen Mix aus klassischem Hard Rock und Heavy Metal, der immer großen Wert auf große Hooklines legt und dadurch direkt ins Ohr geht. Bestes Beispiel dafür ist schon der Opener und Titeltrack 'Retribution', der mit fetten Gitarren-Salven, einem stampfendem Groove und und einem Hit-verdächtigen Refrain auf ganzer Linie punkten kann. Und auch in der Folge reiht sich zunächst ein Highlight ans nächste. Egal ob 'Inside/Outside', 'Rage Of The Year' oder 'Reign Again', die erste Hälfte des Silberlings liefert praktisch nur Volltreffer und macht einfach nur Spaß.



Ganz halten kann der Amerikaner das angeschlagene hohe Niveau allerdings nicht, denn die Ballade 'Feels Like Forever' und das nachfolgende 'Last Time' bieten mit etwas ruhigeren Tönen zwar eine gelungene Abwechslung, lassen aber die zwingenden Melodien der Vorgänger vermissen. Daran kann auch die wie immer perfekt in Szene gesetzte Stimme von Soto nicht ändern, der nicht umsonst in den vergangenen Jahren so gefragt war. Immerhin ist der Amerikaner sicher einer der besten Hard-Rock-Sänger unserer Zeit. Glücklicherweise bleiben die beiden Tracks allerdings auch die einzigen beiden wirklichen Durchhänger und beim starken 'Bullet For My Baby' oder dem lockeren Rocker 'Breakout' präsentiert sich Soto anschließend wieder in Topform.



Alles in allem kann damit jeder Fan von klassisch rockenden Klängen bei "Retribution" gefahrlos zugreifen, denn hier wird für Liebhaber von fetten Gitarren und großen Melodien Unterhaltung auf höchstem Niveau geboten. Einzig der Release-Zeitpunkt bleibt damit etwas fragwürdig, denn mit den feinen Up-Tempo-Songs eignet sich die Scheibe eigentlich perfekt für einen entspannten Roadtrip bei sommerlichen Temperaturen und will dementsprechend so gar nicht zu den gerade sinkenden Temperaturen passen.