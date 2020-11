Die Songs sind fein wie immer, der Sound leider nicht ganz so toll

Der gute Mann zählt nicht nur zu den umtriebigsten Künstlern überhaupt, ein Teil seiner Kollegenschaft attestiert dem Sympathikus obendrein auch noch, seinen Terminkalender ähnlich perfekt zu beherrschen wie seine Stimmbänder. Das muss er wohl auch, schließlich ist Jeff Scott SOTO nicht erst seit gestern dafür bekannt zeitgleich auf mehreren Hochzeiten das Tanzbein zu schwingen. Das macht er nicht nur mit Hingabe, sondern auch mit Bedacht und noch viel mehr mit Weitblick. Wohl auch, um nicht Gefahr zu laufen, sich stilistisch selbst in die Quere zu kommen.



Doch davon ist Jeff weit entfernt, versteht er es doch unter dem Banner SOTO seine Vorliebe für heftigere Klänge auszuleben, während er auch nach dem Ende von TALISMAN zusammen mit Erik Mårtensson und Robert Säll als W.E.T. für erlesenen, dynamisch intonierten Melodic Rock sorgt. Seine umfangreichste Tonträger-Kollektion bleibt aber vorerst jene, die er unter seinem vollen Namen veröffentlicht. Mit "Wide Awake (In My Dreamland)" steht nämlich das mittlerweile siebente Album von Jeff Scott SOTO zur Veröffentlichung an und dieses ist, wie nicht anders zu erwarten, im Grenzbereich zwischen Melodic Rock und AOR zu verorten.



Gemeinsam mit dem Gitarristen Fabrizio Sgattoni, Drummer Edu Cominato und Multi-Tasker Alessandro Del Vecchio (der Jeff als Songwriting-Partner ebenso zur Seite stand wie als Produzent und zudem auch noch als Bassist, Gitarrist und an den Keyboards fungierte) hat Jeff elf Tracks eingespielt, die sich gut in sein bisheriges Oeuvre einfügen. So ist es immer noch seine Samtstimme, die sofort und unmissverständlich klar macht, wer hier am Werk ist, und auch die anderen Trademarks seines Schaffens sind vorhanden.



Will sagen, es mangelt weder an einprägsamen Melodien ('Mystified', 'Paper Wings') noch an markigen Refrains ('Between The Lines', 'Living In A Dream'), aber dennoch gibt es einen Grund weshalb "Wide Awake (In My Dreamland)" nicht ganz an seine Vorgänger herankommt. Es ist der Sound, der vor allem auf dem 2017er Dreher "Retribution" merklich gitarrenlastiger und erdiger aus den Boxen kam. Durchaus denkbar, dass sich Meister Del Vecchio dieses Mal ein wenig zu sehr auf den harmonischen Wohlklang von Keyboards und Gitarren konzentriert hat.



Das ist zwar Raunzen auf höchstem Niveau, doch als ob es die Macher des Labels bereits geahnt hätten, bekommt man Jeff's Songs von einer raueren Seite gleich mitgeliefert. Als Bonus-CD hat man nämlich "Wide Awake (In My Dreamland)" - die bislang nur in digitaler Form zur Veröffentlichung freigegebene Aufnahme des Auftritts des Hünen beim "Frontiers Rock Festival" im Jahr 2019 - beigelegt.



Darauf kann man den guten Mann nicht nur einmal mehr als begnadeten Sänger erleben, sondern bekommt auch einen guten Eindruck davon wie knackig und satt rockend Songs seiner früheren Solo-Scheiben, wie etwa 'Drowning', '21st Century' oder 'Soul Divine' klingen, wenn sie entsprechend umgesetzt werden. Das hätte mit Sicherheit auch mit den neuesten Tracks funktioniert. Vielleicht klappt es ja beim nächsten Mal wieder mit etwas mehr klangtechnischer Heftigkeit.



Mit einem diesbezüglichen Prunkstück endet übrigens die Bonus-CD: 'Stand Up', bei dem sich der ebenfalls anwesende Dino Jeslusic von ANIMAL DRIVE ein Stelldichein auf den Bretter gab und den Chef vom Dienst nach Leibeskräften unterstützte.