Grandiose, melancholische Black-Metal-Hymnen!

Seit fünf Jahren steht das Material des SOUL DISSOLUTION-Debüts bereits, und dennoch hat es eine halbe Ewigkeit gedauert, bis die Platte nun endlich auch auf offiziellem Wege in die Läden gestellt wird - nun ja, zumindest in einer annehmbaren, wenn auch limitierten Auflage. Bereits im vergangenen Jahr hatten die Belgier "Pale Distant Light" in Eigenregie veröffentlicht und sich somit den Deal bei Heathen Tribes Records gesichert, wo das Album nun noch einmal neu aufgelegt wird.

Wesentliche Veränderungen zum Original gibt es zunächst nicht. Es wurde klangtechnisch nicht mehr nachgebessert, was dem Charme der ersten drei Tracks sehr zu Gute kommt, aber es wurde auch kein weiterer Bonus mehr zugelassen. Und das ist insofern ärgerlich, da SOUL DISSOLUTION auf dem Original-Release noch ein Cover von OCTOBER TIDE's 'Sweetness Dies' platziert hatte.



Sei's drum, das eigene Material ist stark genug, weshalb man grundsätzlich auf derartige Extras auch verzichten kann. Gerade die melancholischen Noten in 'Waiting', die hymnischen Fragmente in 'This Red Painting In The Sky' sowie das unschlagbare 'The Final Dissolution'-Trio in der Mitte des Albums sind wahre Goldschätze, die ALCEST und AGALLOCH kaum besser hinbekommen hätten. Und auch 'And Every Single Step' ist eine gigantische Hymne, mit der sich die Band bei jeder großen Plattenfirma bewerben könnte.

Aber was bislang noch nicht war, kann ja ganz schnell werden: "Pale Distant Light" ist ein Lichtblick in der zuletzt doch eher tristen belgischen Black-Metal-Szene und gerade für Liebhaber trauriger Schwarzstahl-Kompositionen eine wertvolle Alternative zu den zuletzt nicht mehr ganz so zahlreichen hochwertigen Prophecy-Releases. Hoffentlich legt die Band schon in Kürze auf gleichem Level nach!



Anspieltipps: And Every Single Step, Waiting, Thios Red Painting In The Sky