Träume von schwarzem Metall

Verträumter Black Metal - eigentlich ja schon eine allzu kontrastreiche Beschreibung, die der eigentlich misanthropischen Kernessenz des Genres in vielen Punkten widerspricht. Für die beiden Musiker von SOUL DISSOLUTION ist die Verbindung aus melancholisch geprägten Melodien, heroischen Passagen und teils doch aggressiven Finster-Parts allerdings die musikalische Selbstverständlichkeit, auf der die Belgier vor zwei Jahren bereits ihr Debüt "Pale Distant Light" gegründet haben. "Stardust" knüpft unmittelbar an diesen Erstling an und führt das Konzept lediglich auf die nächste Ebene - und dort warten einmal mehr überlange Epen, in denen man sich schnell verlieren kann. Und in denen sich die Band selbst auch so manches Mal selbst zu verlieren droht ...

Denn was man den Benelux-Pionieren auf jeden Fall kritisch mitgeben muss, ist der Fakt, dass man in den neuen Tracks nicht immer schlüssig auf den Punkt kommt und gerade im hinteren Abteil des Albums gerne mal vergisst, den Absprung zu schaffen. Eine Nummer wie 'Far Above The Boiling Seaa Of Life' mag mit grandiosen Melodien und packenden Hooks gesegnet sein, doch nach zwei Dritteln des Songs kann SOUL DISSOLUTION nichts Entscheidendes mehr hinzufügen, streckt den Song aber dennoch Richtung 10-Minuten-Grenze - und das klingt am Ende angestrengter, als es eigentlich sein müsste.

Das Problem mit den Längen bleibt schlussendlich aber der einzige strittige Punkt, denn was den Aufbau der Melodien, die atmosphärischen Verflechtungen und zuletzt auch die Performance angeht, ist SOUL DISSOLUTION nach wie vor eine angenehme Alternative zu den ersten KATATONIA-Releases. Und alleine dieser Vergleich dürfte für die beiden Belgier einem Ritterschlag nachkommen!

Anspieltipps: Stardust, The Last Farewell