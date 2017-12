Ein schlicht schönes, herzerwärmendes Teil!

Gegründet wurde diese Formation 2013 vom schwedischen Komponisten und Gitarristen Hans von Bell, der nach der Fertigstellung seines Solo-Albums an weiteren Songs arbeitete, für die er von Beginn an eine Band im Sinn hatte, die den Namen THE SOUL EXCHANGE tragen sollte. In Daniel John (voc., key.), Thomas von Bell (guit.), Patrik "Patte" Ekelöf (bass) und Benny White (dr.) waren recht bald geeignete Mitstreiter rekrutiert und in dieser Besetzung ging es auch ins Studio um das Erstlingswerk "Bloodbound" einzuspielen, das im März aufgelegt wurde.



Bevor man uns demnächst ein weiteres Langeisen auftischt, kredenzt man uns mit "Vow Of Seth" eine offenbar richtungsweisende EP, die in gewisser Weise zur Ausrichtung der Formation auf ihrem zweiten Album dienen soll. Wunderbar, denn die Vorfreude darauf wächst mit jedem Durchlauf gehörig!



Die fünf Nummern kommen zwar allesamt schwer melodisch und eingängig aus den Boxen, befördern aber zugleich auch die Vorliebe von THE SOUL EXCHANGE für dunkle Melodien ans Tageslicht. Im eröffnenden Titeltrack kommt zudem auch der Hang zu schwermütigem Doom der elegischen, aber dennoch melodiösen Art zum Vorschein, während 'Back To The Dark' eher melancholisches Liedgut aus dem ALICE IN CHAINS-Frühwerk als Inspirationsquelle erkennen lässt.



Der Reigen geht mit dem verträumten 'The Deed Is Done' weiter, das sich als Ohrenschmeichler romantischer Natur erweist, bevor 'Seek The Demon' abermals an diverse schwedische Doom-Heroen denken lässt. Mit dem von zerbrechlich wirkenden Piano-Klängen geprägten 'My Mortal Soul' beendet THE SOUL SXCHANGE eine in der Tat imposante Vorstellung und stellt nicht zuletzt in dieser Nummer ein unglaublich ausgereiftes Geschick für vielschichtige Gesangs-Arrangements unter Beweis.



Ein schlicht schönes, herzerwärmendes Teil! Ergo: Das Langeisen darf gerne nachgereicht werden, am besten morgen schon!