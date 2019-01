Süchtig machendes Debüt!

Unser kleinstes Bundesland stand in den letzten Jahren ja nicht unbedingt für starken Death Metal. Die Bands, die mir in der Richtung was sagen, sind mit MISCONCEIVED und LUNAR ECLIPSE (die es seit einigen Jahren nicht mehr gibt) nicht gerade viel. Schön zu sehen, dass mit SOUL GRINDER eine neue Bremer Death Metal-Truppe am Start ist. Zwar ist die Formation noch recht neu, aber die Musiker haben schon einiges gesehen. So ist Fronter Mathias in erster Linie bei CTULU (und früher als Drummer bei LUNAR ECLIPSE) und Drummer Balrogh bei ASENBLUT tätig. Viel Erfahrung also für die erste EP "Sadistic Parasite".

Und diese Erfahrung merkt man den vier Tracks an. Gutes Songwriting und drückende Riffs sorgen kombiniert mit Mathias' fiesen Growls für düsteren Death Metal der alten Schule. Insbesondere der Opener und Titeltrack sorgt für wildes Kopfschütteln und Luftgitarre zocken. Bei allem Old-School-Getrümmer wird auch gekonnt das Tempo variiert und die Jungs lassen tatsächlich hin und wieder einen kleinen Raum für eine kurze Melodie.

SOUL GRINDER setzt mit "Sadistic Parasite" die Messlatte und die Erwartungen an das erste vollständige Album ziemlich hoch. Es bleibt zu hoffen, dass sich das Trio nicht allzu viel Zeit lässt, bis sie Nachschub liefern. Denn diese Songs können süchtig machen! Und machen vor allem neugierig auf die Live-Premiere am 09.02.2019 auf dem Arkham Advertiser Fest in Bremen.