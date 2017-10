'Einfach' ist zu schwer

Bisher konnten diese Italiener noch nicht die Schallmauer durchbrechen, die zu den Spitzenplätzen der progressiven Metal-Gemeinde Einlass gewährt. Einige passable Alben stehen auf der Haben-Seite von SOUL SECRET, doch die bisherigen drei Veröffentlichungen der Truppe aus Neapel fanden (und das wohl auch zu Recht) nicht die größte Beachtung bei Freunden verschachtelter Kompositionen.



Ob sich die Band also mit ihrem neuen Werk endlich aus diesem Teufelskreis würde befreien können, galt als eine der wichtigsten Fragen vor dem Release von "Babel", einem weiteren Konzeptalbum, das sich mit der Sinnfindung und zentralen Fragen der menschlichen Existenz beschäftigt. Und die Antwort folgt sogleich: Auch mit ihrem aktuellen Silberling kann SOUL SECRET nicht so richtig Fuß fassen. Und das aus mehreren Gründen.



Was nämlich einmal mehr nicht funktioniert, ist die Erstellung stimmiger Arrangements mit fließenden Übergängen und klar definierten Breaks. Die Italiener verstecken sich gelegentlich hinter ihren vertrackten Rhythmen und wollen die handwerkliche Demonstration auch gerne mal hervorheben, tun dies jedoch auf Kosten des Feelings der insgesamt zehn neuen Stücke. Die emotionalen Momente könnten schlichtweg intnsiver sein, die balladesken Tracks verstecken sich hinter kopflastigen Strukturen, die qualitative Nähe zu DREAM THEATER und SYMPHONY X scheitert an entsprechend kreativen Ideen, und lediglich mit anspruchsvoller Notenlehre gewinnt man anno 2017 keine Fans mehr.



Zur Verteidigung der Band muss man jedoch sagen, dass SOUL SECRET zumindest in Puncto Eigenständigkeit absolut auf derr Höhe ist. Der Eigensinn wird gelebt und auch gefüttert, und das oftmals auch mit Kompositionen, die dem Durchschnitt locker trotzen. Doch der Übergang zwischen solidem Material und herausragendem Songwriting ist auch auf "Babel" der Stolperstein, dem die Herrschaften nicht ausweichen können. Es bleibt also alles, wie es war: SOUL SECRET bieten anständiges Material, aber keinen Silberling, der bis ins letzte Detail übeerzeugen kann.



Anspieltipps: The Cuckoo's Nest, What We're All ABout