Wenn All-Stars nicht mehr ausreichen!

Es ist wirklich rätselhaft, wie es SOULSPELL-Mastermind Heleno Vale gelungen ist, so viele namhafte Musiker ins Studio zu locken, um ebenfalls Anteil an der immerhin schon vierten Veröffentlichung des brasilianischen Projektwerks zu haben. Entweder hat der Drummer und Bandgründer einen ziemlich guten Kurs gezahlt oder doch Werbung mit einem stimmigen Konzept betrieben, das auf "The Second Big Bang" zumindest lyrisch noch vorliegen mag. Fakt ist jedenfalls, dass die gesamte prominente Sängerschaft dem Ruf gefolgt ist, als da wären Ralf Scheepers, Timo Kotipelto, Andre Matos, Arjen Lucassen, Tim Owens und Blaze Bailey - nebst 20 weiteren Akteuren, die in absolut renommierten Acts ihr Standing haben und definitiv mehr sind als nur Ergäzungsmusiker in irgendeiner drittklassigen Power-Metal-Combo.



Aber was ist so besonders an diesem Album? Welche Reize konnte Vale verkaufen, um die vielen Stimmen gegeneinander antreten zu lassen und an diesem Big Bang teilzunehmen? Im Nachhinein ist alles ziemlich fragwürdig, denn der musikalische Output auf der vierten SOULSPELL-Scheibe ist weitestgehend dürftig, die Gesangsakrobaten wirken phasenweise blass und uninspiriert, oder weder im Hinblick auf den progressiven Teil der Scheibe, noch hinsichtlich vermeintlicher Hooklines oder berauschender Melodien ist "The Second Big Bang" eine Platte, die in diesem Segment unverzichtbar sein könnte.



Von daher: Will man einfach nur die versammelte Prominenz in komprimierter Form erleben, gehört das Album zu den wenigen Möglichkeiten, so viel All-Star-Charakter kompakt zu erleben. Sucht man indes bezaubernden, progressiv angehauchten Melodic Metal, ist SOULSPELL nur eine Adresse unter vielen - und beileibe nicht diejenige, diem man sofort präferieren würde!



Anspieltipps: The Second Big Bang, Game Of Hours