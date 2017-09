THE 3RD AND THE MORTAL? Jetzt nicht mehr...

Auch wenn die Begleitumstände traurig sind, freut man sich irgendwie darüber, dass Trond Engum fortan mehr Zeit in THE SOUNDBYTE investieren kann. Nach dem schleichenden Abschluss des Engagements von THE 3RD AND THE MORTAL, wo der Komponist und Gitarrist in den letzten Jahrzehnten maßgeblich Spuren hinterlassen hat, wurden offenkundig neue kreative Kräfte freigesetzt, die nun unmittelbar in das Material von "Solitary IV" eingeflossen sind.

Knapp 20 Jahre nach der Gründung des experimentellen Projekts ist man nun an einem Punkt angelangt, an dem Erwartungen und Forderungen längst nicht mehr belastend sind. THE SOUNDBYTE mag zwar nicht gerade mit dauerhafter Präsenz geglänzt haben, doch immer wenn die Band gefordert wurde, war sie auch zur Stelle - und das ist auch diesmal klar der Fall. Das neue Material ist zielstrebiger komponiert als die vorherigen Releases, ohne dabei den experimentellen Charakter einbüßen zu müssen. Die wunderschönen melancholischen Melodien sind extrem eindringlich inszeniert und gerade im hinteren Teil des Albums geradezu monumental, während die Ambient-Fragmente mit einigen Doom-Gitarren Hand in Hand gehen, bisweilen sogar den Scharfsinn solcher Acts wie ANATHEMA übersteigen und schließlich von den atemberaubenden Gesängen in die totale Hypnose getrieben werden. Songs wie 'Floating' und ganz besonders 'Solitary' sind beeindruckende Klangkonstrukte, deren sperriger Charakter alsbald von träumerischen Melodien abgelöst wird, die den Songs schließlich auch etwas Einprägsames stiften - ohne im Kern eingängig zu sein. Und diese Gratwanderung zwischen Kunstfertigkeit und einstweiliger Zugänglichkeit ist auf "Solitary IV" so gut wie nie zuvor von THE SOUNDBYTE gelöst worden!

Die Norweger haben kurz vor ihrem 20. Geburtstag ein grandioses Album erschaffen, das den Split von THEE 3RD AND THE MORTAL erstaunlich schnell vergessen macht. Songwriter Engum ist der Szene erhalten geblieben und gestaltet seine Meisterwerke fortan unter dem Banner von THE SOUNDBYTE.

Anspieltipps: Lamentations, Solitary, Floating