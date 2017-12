Schnörkellos und furztrocken - genau so geht's!

Viele Fakten gibt es zu SOUR MASH, doch der wichtigste ist mit dem Release der neuen EP schon bekannt gegeben worden: Diese Jungs rocken ziemlich fett voran und empfehlen sich prompt für höhere Weihen. Warum die einschlägigen Plattenfirmen ab hier etwas aufmerksamer lesen sollten? Nun "Taste The Meat" bietet eine Menge dreckige Rohkost vom feinsten Rind, rotzt sich zwischen Stoner-Grooves und Schweinerock-Arrangements durch sechs allzeit dicke Kompositionen und setzt mit einigen bleibenden Hooklines noch das i-Tüpfelchen oben drauf - mehr muss ja auch gar nicht sein!



Denn manchmal genügt es schon, wenn eine Band zügig auf den Punkt kommt, selbstbewusst genug auftritt, hier und dort mit dynamischen Momentaufnahmen Bonuspunkte sammelt und sich auch in der Performance wacker schlägt. Es kann ausreichend sein, wenn einfach mal alle Schnörkel außen vor gelassen werden, Bombastelemente auch in der Produktion nicht gewünscht sind und Songs entstehen, die auf der Bühne ganz easy reproduziert werden können. All das können die Herren von SOUR MASH garantieren, weshalb sich empfiehlt, die Homepage durchzustöbern und nähere Infos zur Beschaffung dieser EP zu erfragen. "Taste The Meat", und das ist das Wichtigste, rockt jedenfalls von Anfang bis Ende und macht auch in der Kürze der Zeit eine Menge Spaß!



Anspieltipps: Murderer, F.A.T.