Wiederveröffentlichung eines Demos.

Als Gitarrist Richard Lagergren im Jahr 2012 die Band PORTRAIT verließ, gründete er mit seinem ehemaligen Teamkollegen Patrick Dagland am Schlagzeug und RAM-Sänger Oscar Carlquist die Gruppe SOURCE. Der Sound des Trios, Richard übernahm neben Gitarre auch noch Bass und Keyboards, ist tief in der NWOBHM verwurzelt und mit KING-DIAMOND-Gesang angereichert. High Roller Records legt nun ihr erstes Demo noch einmal neu auf und veröffentlicht es als 12"EP und MCD.



Die ersten beiden Songs 'Crossroads Calling' und 'Let Him In' sind flotte Riffgewitter. Richard reiht hier Riff an Riff, zwirbelt sich ganz schön einen ab, was aber trotzdem durchaus flüssig klingt. Die Songs haben ein hohes Energielevel und rocken ordentlich. Oscars Sirenengesang setzt dann noch die Kirsche auf die Torte und verleiht dem Material sogar eine Art Gruselstimmung. Im dritten Song 'Wither' ziehen die Herrschaften noch einmal das Tempo an und gehen nur beim obligatorischen Tempowechsel im C-Teil vom Gas. Dem Stück fehlt ein wenig der große Höhepunkt, sodass er ganz nett, aber eben auch unspektakulär an mir vorbeirauscht. Zum Abschluss kredenzen uns die Schweden mit dem STYX-Cover 'The Serpent Is Rising' einen Bonussong, der nicht auf dem Originaldemo zu finden ist. Eine recht coole Interpretation, die aber insgesamt nicht ganz zum flotten Rest passen möchte. Alles in allem also ein sehr netter Einstieg für SOURCE, den sich alle NWOBHM-Fans bedenkenlos zulegen können.



Mittlerweile sind auch alle Positionen innerhalb der Band besetzt, wobei auch leider Sänger Oscar sein Mikrofon weitergegeben hat. Dadurch dürfen wir jetzt aber nicht nur auf Live-Shows, sondern ebenso auf ein komplettes Album hoffen.



Anspieltipps: Crossroads Calling, Let Him In