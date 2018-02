Modern-Thrash mit Köpfchen.

Wer seine Fühler nach tight gespieltem fett-modernem Metal ausstreckt, sollte unbedingt nach SOURCE OF RAGE greifen. "Realise The Scope" ist blitzsauber und dennoch druckvoll, transparent und dennoch voluminös, sprich einfach top produziert, und Riffs und Gesang treten ordentlich in den Hintern. Mich erinnert SOURCE OF RAGE von daher am ehesten an skandinavische Melodic-Thrasher wie THE HAUNTED, DARKANE oder die leider längst vergessenen RAUNCHY. [Vergessen nur bei dir - PK] Alben aller drei Bands habe ich durch SOURCE OF RAGE mit Freude mal wieder aufgelegt. Und das ist durchaus als Kompliment an die Band gedacht, denn verstecken müssen sich die Jungs aus dem niedersächsischen Sarstedt keineswegs vor den Genre-Granden.



Folgerichtig wird die Band auch von der Wacken-Foundation unterstützt, was noch keinem so richtig geschadet hat. Die Band hat einfach einen guten Mix aus In-die-Fresse-Passagen und melodischeren Refrains wie z.B. der Opener 'Loud Blood' oder 'A Matter Of A Coward', was potentiell einfach gut ankommt. Für mich dürfte man gerne noch variabler agieren und den cleanen Gesang ausbauen, insgesamt noch ein bisschen mehr aus dem Genre ausbrechen, dann wäre man doch recht nahe an einem meiner liebsten Alben dieser Spielart, nämlich RAUNCHYs "Confusion Bay". Also mal sehen, welchen Weg die Band nimmt. Ich bin mit diesem Debüt-Album schonmal sehr zufrieden!