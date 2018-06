Und täglich grüßt das Murmeltier.

Ob diese Veröffentlichung Sinn macht? Erst vor vier Jahren gaben sich die Engländer von SPACE ELEVATOR um Frontfrau The Duchess mit ihrem schlicht betitelten Erstlingswerk "I" die Ehre. Zu hören gab es eine durch und durch tolle Rockplatte, die in bester FOREIGNER-, LED ZEPPELIN-, URIAH HEEP-, QUEEN-, BOSTON- und REO SPEEDWAGON-Manier positive Schwingungen in die Welt schoss.

Viel falsch machte das Quartett also 2014 nicht und hatte sogar mit dem eröffnenden 'Elevator', dem dahinschmachtenden 'We Are The Losers', der Gute-Laune-Nummer 'Ordinary Day' und dem rockigen 'Little White Lies' auch amtliche Hits am Start. Es ist Musik, die abwechslungsreich mit Tanzen, Schwingen und Feiern einlädt und ob der Catchiness auch durchaus radiotauglich so manches Büro mit Sonne durchfluten lässt. Den wunderbaren Nostalgie-Schimmer gibt es inklusive dazu.

Warum fast zeitgleich mit dem Release des zweiten SPACE ELEVATOR-Albums das Debüt noch einmal das Licht der Welt erblickt,erklärt ein Blick hinter die Kulissen. Vor vier Jahren wurde "I" nämlich nur als Self-Release veröffentlicht, kam also nicht über den regulären Weg zum Endhörer. So hat dieser Re-Release zudem den netten Nebeneffekt, dass "II" dadurch noch mehr an Bedeutung gewinnt und man mit der durchaus netten THIN LIZZY-Cover-Nummer 'Don't Believe A Word' einen netten Bonus vorzuweisen hat.

So eignet sich "I" bestens dazu, bei schönstem Sommerwetter die Sonnenbrille aus dem Handschuhfach zu holen und die Autobahnen zum Spazierenfahren zu nutzen. Freut euch auf luftig-leichte Kost!