The Unknown Wants You Dead!

The Unknown Wants You Dead!

Eine toll inszenierte Stunde feinsten Horror-Prog-Doom-Theaters.

Obwohl die Band aus Portland im US-Staat Oregon schon seit zehn Jahren am Start ist, und in dieser Zeit den heimischen Underground schon ordentlich aufwühlen konnte, ist das doomig-kauzig-progressive Trio in unseren Gefilden noch ein eher unbeschriebenes Blatt. Das indes ist ein ziemlicher Fehler, denn SPACE GOD RITUAL ist ganz ohne jeden Zweifel ein Ohr oder auch zwei Ohren wert, den die exaltierte Theatralik, das Gespür für feine Epik und Heaviness, und die stets markanten Hooklines auf "The Unknown Wants You Dead!" haben es absolut in sich. Die von der Band gewählte Stilistik passt in ihrem dunklen, okkulten Ambiente und ihrem so hintergründigen wie hinterhältigen Horrorfeeling perfekt zum Lovecraft-Setting der Lyrik und des Artworks.