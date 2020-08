Erinnert mich an eines meiner Neunziger-Jahre Lieblingsalben.

Manchmal sind die Kriterien bei der Auswahl der Review-Scheiben ganz schlicht: THE SPACE OCTOPUS ist einfach ein cooler Name. Wenn sich dann auch noch gute Musik dahinter verbirgt, ist die Freude umso größer. Und das ist der Fall beim Weltraumkraken. Was mir daran besonders gefällt ist die Erinnerung an eines meiner Lieblingsalben aus den Neunzigern, "Psychoschizophrenia" von LILIAN AXE. Doch der Reihe nach.



THE SPACE OCTOPUS ist eine Band aus Spanien, deren Kopf auf den Namen Dann Hoyos hört. Er ist ein Absolvent des Berklee College Of Music und weiß von daher, wie man sein Instrument bedient. Dieses ist wie so oft bei Bandköpfen die Gitarre, doch Hoyos zeigt sich auch für sämtliche Vocals zuständig. Mit THE SPACE OCTOPUS hat Hoyos übrigens schon vier Alben veröffentlicht, darunter auch ein Akustikalbum. Gehört habe ich von dem Spanier aber vor "Tomorrow We'll Be Gone" noch nie. Und wie klingt nun das Ganze?



Super! Ich höre schönen, verspielten melodischen Hard Rock mit jeder Menge einprägsamer Melodien, bei denen ich wirklich sehr oft an die amerikanische Band LILIAN AXE denken muß. Das fängt mit der Klangfarbe des Gesangs an, geht mit dem hochmelodischen und trotzdem zupackenden Gitarrenspiel weiter und endet mit der Art und Weise, eingängige soft-knusprige Vokalharmonien zu schreiben, die sich im Ohr festsetzen ohne es zu verkleben. Super Beispiele hierfür wären 'Our Time Is Running Out', 'This Is The Last Time I'll Feel' oder der Titelsong. Aber das Niveau bleibt auf der Scheibe konstant hoch. Und jedes Gitarrensolo des Meisters ist ein Hinhörer, auch wenn diese oft eher kurz sind. Aber dafür knackig. Ihr seht schon, "Tomorrow You'll Be Gone" ist mit guten 40 Minuten feiner Musik für mich eine sehr runde Angelegenheit.