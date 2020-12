Wer ist diese Frau Kuhnke?

Der Blick auf das Cover macht erneut klar, dass die durch den Bandnamen hervorgerufenen Assoziationen zu MONSTER MAGNET nicht von ungefähr kommen. Und in der Tat hat das Trio aus dem Raum Reutlingen auch auf "Space Flowers" wieder so einige Passagen integriert, die Querverweise zum Werk und Wirken von Dave Wyndorf und seinem Unternehmen zulassen.

Dennoch sind die drei Kollegen längst eigenständig genug unterwegs, um eventuelle Neueinsteiger nicht in die Irre zu führen. Im Gegenteil, man geht den eingeschlagenen Weg weiter und gibt sich erneut einer freigeistig intonierten Mixtur hin, die vorwiegend aus Psychedelic und Space Rock besteht, aber auch diverse 70er-Prog Rock-Elemente enthält. Der Mix kommt ausgewogen und entspannt aus den Boxen. Ideal um mit "Space Flowers" die mit "Liquid Sun" begonnene und mit "Water Planet" fortgesetzte Trilogie zu beenden.

Durchaus denkbar, dass sich alle drei Scheibletten eines Tages als Triple-Vinyl-Edition erwerben lassen, schließlich versteht es das Dreigestirn bei jeglicher stilistischer und musikalischer Freiheit einen "roten Faden" beizubehalten. Dieser wurde erneut bei der "Weberei und Spinnerei" HAWKWIND erworben und kommt im eröffnenden Titeltrack mit dezenten Früh-UFO-Versatzstücken daher.

Danach scheint man sich abermals durch jene Produktionsstraße hindurch geschleust zu haben, in der vor Dekaden der berühmte Krautrock seinen Ursprung fand. Vor allem dem an den Schluss gestellten 'Cosmic Trip' ist diese Machart anzumerken. Diese Elemente konnten in die gut 25-minütige Spielzeit elegant eingefügt werden und entführen den Zuhörer endgültig in eine andere Galaxie.

Bleibt bloß noch unbeantwortet, in welchen Sphären die drei Musiker geschwebt sind als sie den Titel für das in der Mitte des Albums platzierte, tiefenentspannte Psychedelic-Sahneschnittchen ausgesucht haben. Auf 'Frau Kuhnkes Kosmos' muss man schließlich erst einmal kommen. Ich kenn' das Fräulein zwar nicht persönlich, aber an der muss was dran sein...