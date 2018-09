Angenehmer Softie-Stoff

"Schmaltz" - im Grunde genommen ein ziemlich passender Titel, denn wirklich rabiat wird es bei den SPANISH LOVE SONGS eigentlich nie. Die Pop-Punk-Neulinge verlagern ihr Material stattdessen lieber in den Emo-Sektor, lassen sich von poppigen Mainstream-Melodien leiten und sind sich insgeamt auch ziemlich sicher, dass nur Easy Listening zum Erfolg führen kann. Haben die Jungs also gar keine Ansprüche an ihr Material? Doch, den haben sie, und davon nicht zu wenig. Die neue Scheibe mag zwar niemandem weh tun und auch ziemlich leicht zu konsumieren sein, aber sie versteckt sich nicht hinbter lahmen Schrammeleien oder aufgesetztem Pseudointellekt - nein, sie unterhält einfach mit Melancholie, positiven Emotionen und guten Melodien. Und das sollte wohl auch dann erlaubt sein, wenn der Sound etwas glatter ist.

Gelegentlich bekommt man bei SPANISH LOCVE SONGS den Eindruck, es handele sich dabei um einen etwas softeren RISE AGAINST-Ableger. Zumindest wenn die Hooklines besonders hervorstechen kommt man an diesem Vergleich nicht vorbei, wohingegen THE MENZINGERS eine mindestens genauso loyale Parallelel aufbieten, die sich im Grunde genommen durch jeden halbwegs Emo-tauglichen Song zieht.

Aber egal welche Vergleiche man auch ziehen mag, am Ende muss "Schmaltz" auf eigenen Beinen stehen können, und das gelingt dem Album mit einem guten Gespür für die richtige Durchmischung von einprägsamen Passagen und weniger aufdringlichem Easy Listening. Vielleicht ist "Schmaltz" nicht das originellste Werk in dieser Sparte, aber es ist sicherlich eines, dessen Entertainment man lange genießen wird.

Anspieltipps: Buffalo Buffalo, Beer & Nyquil (Hold It Togather)