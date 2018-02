Überzeugendes viertes Album der NwoBHM Veteranen

In den 80ern wurden von den Briten mit "Steel n' Chains" (1983) und "Spartan Warrior" (1984) zwei Scheiben eingespielt, die heutzutage unter Kennern zurecht Kultstatus besitzen. Mit dem 2010 veröffentlichten Comeback Album "Behind Closed Eyes" meldete sich SPARTAN WARRIOR eindrucksvoll zurück. Acht Jahre später erscheint jetzt mit "Hell To Pay" jetzt das neuste Werk der NwoBHM Recken.



Mit "Hell To Pay" beweisen uns die Herren von SPARTAN WARRIOR, dass sie noch lange nicht zum alten Eisen gehören. Immer noch regiert der klassische Heavy Metal, wie man ihn aus den 80er Jahren von NWoBHM-Legenden wie SAXON oder auch ANGEL WITCH kennt. Es ist nicht auszudenken, wo SPARTAN WARRIOR heute stehen könnte, wenn man sich damals nicht aufgelöst hätte. Dave Wilkinson verleiht jedem der zehn Stücke mit seiner markanten Stimme das gewisse Etwas. Das Gittarenduo Dave Wilkinson und Dan Rochester überzeugt mit geilen Riffs und liefert sich das eine oder andere Duell. Und die Rythmussection Tim Morton (Bass) und James Charlto (Drums) ist zuständig für den nötigen Wums wie beim flotten Banger 'Walls Fall Down' oder kann das Gaspedal auch mal richtig schön zurück nehmen, wie bei der wundervollen Ballade 'Something To Believe In', die sich so richtig schön im Stil der 80er Jahre aufbaut . Vor dieser geschlossenen Mannschaftsleistung kann man nur den Hut ziehen.



"Hell To Pay" ist ein überzeugendes viertes Album der fünf Briten. Wer mit dem Schaffen von SPARTAN WARRIOR bis jetzt noch nicht vertraut ist, sollte dies schnellsten ändern. Es besteht dann durchaus die Möglichkeit, plötzlich eine neue Lieblinsband zu haben.



Anspieltipps: Hell To Pay, Bad Attitude, Shadowland, In Memorium