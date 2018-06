Mehr über Speak Low If You Speak Love

Emo-Songs ohne anhaltenden Effekt.

Kuschelige Melodien und eine manchmal bedrückte, nachdenkliche Atmosphäre: STATE CHAMPS-Bassist Ryan Scott Graham arbeitet auch auf seinem zweiten Longplayer mit vielen emotionalen Komponenten, gibt sich gerne mal verträumt, noch lieber etwas traurig, teilweise aber auch ein bisschen plüschig - und letzteres dürfte den einen oder anderen auch davon abhalten, sich etwas näher mit SPEAK LOW IF YOU SPEAK LOVE auseinanderzusetzen.

Die neue Scheibe des durchaus ambitionierten Musikers pendelt zwischen sanfter elektronischer Untermalung, dezenten Piano-Parts, Singer/Songwriter-Momenten auf der Halbakkustischen und typischen Indie-Melodien, die ab und zu unter die Haut gehen, irgendwie aber doch nicht gegen die ständige Tendenz ankommen, vom Mainstream geschluckt zu werden. Die meisten Stücke von "Nearsighted" sind durchaus fürs Radio geeignet, andere wiederum vermögen es nicht, wirklich zu bewegen und mitzureißen, weil ihre entspannte, aber eben nachdenkliche Haltung nicht mit letzter Konsequenz zu Ende verfolgt wird, und gerade zum Ende hin schleicht sich eine gewisse Langatmigkeit ein, weil Abwechslung trotz der vielfältigen Instrumentierung auch nicht zwingend die Stärke des neuen Albums ist.

SPEAK LOW IF YOU SPEAK LOVE produziert sicherlich angenehme, bedächtige und harmonische Klänge. Aber das durch und durch emotionale Etwas, das Mr. Graham auf seinem neuen Langdreher vorstellt, muss seiner latenten Trägheit irgendwann Tribut zollen und geht bei weitem nicht so fesselnd über die Ziellinie, wie die ersten Takte von "Nearsighted" es hätten vermuten lassen. Kein schlechtes Album, aber leider auch keines, das langfristig begeistern dürfte!

Anspieltipps: Every Yours, Hatsuyume