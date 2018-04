LIQUID TENSION EXPERIMENT 2.0

Bereits auf ihrem letzten Album haben diese jungen Herren aus Budapest in Frage gestellt, ob das LIQUID TENSION EXPERIMENT die einzige unfehlbare Kraft im progressiven Instrumental Rock ist. Und die Ungarn denken erst gar nicht daran, "Essence Of Change" als Eintagsfliege zu betrachten, sondern schieben zwei Jahre später ein weiteres Album nach, das den legendären Platten aus dem DREAM THEATER-Umfeld den Kampf ansagt. Mit ausreichend Substanz versteht sich!

"Will" ist allerdings ein wenig leichter zu durchschauen als sein direkter Vorgänger, der allerdings auch schon mit vergleichsweise kompakten Strukturen überzeugte. Die zehn neuen Songs kommen aber noch einmal direkter auf den Punkt, übertreiben es nicht mit den verzwickten Spielereien, kombinieren stattdessen Hooklines mit anspruchsvollen Arrangements und legen endgültig den Grundstein für ein hervorragendes Live-Set, in dem sphärisch-betonte Kompositionen wie 'Will' und 'Mos Eisley' ebenso wenig fehlen dürfen wie der groovige Opener 'Akshaya Tritiya', das einprägsame 'Neptunian Pyramid Chill' und das dezent spacige 'The Ancient Cosmic Bubble'. Das Setting ist dabei tatsächlich irrelevant, denn daas große Instrumental-Kino dürfte als mächtig aufgepimptes Leinwandspektakel ebenso funktionieren wie in der intimen Clubvariante, in der sich die Hörerschaft vor Staunen am einen oder anderen Bier verschlucken wird.

Denn SPECIAL PROVIDENCE musiziert schon jetzt auf dem Level, den die Herren Petrucci und Myung etabliert haben. Und auch wenn dieser Vergleich mächtig und allzu offensichtlich ist, so ist doch interessant, wie es den Budapestern gelingt, ihm locker standzuhalten. "Will" ist das perfekte Äqquivalent zu "Essence Of Change" undd der nächste Meilenstein in der Karriere dieser talentierten Osteuropäer.

Anspieeltipps: Will, Slow Spin, Akshaya Tritiya, Mos Eisley