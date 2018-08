Traditionelles aus Tasmanien

Die zwei Songs dieser Single stellen scheinbar die ersten beiden Aufnahmen eines SPECTRE genannten Projekts dar. Dieses geht auf einen überaus umtriebigen Musiker aus Tasmanien zurück, der sich hier Will Spectre nennt, im echten Leben jedoch (angeblich) Will Fried heißt.



Der gute Mann scheint ein wahrer Tausendsassa zu sein, ist er doch unter diversen Pseudonymen auch noch bei zig weiteren Bands mit Namen wie DRACULA, TAROT oder TORPEDO aktiv. Ganz offensichtlich ist Will einer der aktivsten Musiker der Metal-Szene von Hobart und hat mit Heavy Chains Records sogar ein Label am Laufen. Es steht also fest, dass sich Will mit Haut und Haar dem Heavy Metal verschrieben hat und zwar allen möglichen Formen, wie die völlig unterschiedlich ausgerichteten, erwähnten Betätigungsfelder beweisen. Mit SPECTRE huldigt er jedenfalls dem traditionellen Heavy Metal in Früh-80er Ausführung. Die beiden Songs der Single kommen nämlich in Machart der NWOBHM aus den Boxen und lassen nicht zuletzt auf Grund der Melodieführung der Gitarre Wills Affinität zu IRON MAIDEN erkennen.



Was den instrumentalen Vortrag betrifft, muss man dem Kerl generell attestieren, gute Arbeit geleistet zu haben, schließlich hat er die beiden Songs im Alleingang eingespielt und aufgenommen. Eine wirklich respektable Leistung, die Unterstützung verdient, selbst wenn Herr Spectre gesangstechnisch nicht wirklich überzeugen kann.