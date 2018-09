Old-School-Charme trotz vokaler Flaute

Der Name sollte bei SPEEDCLAW Programm sein, und glaubt man den Eindrücken der Debüt-EP dieses noch recht frisch formierten kroatischen Ensembles, wächst hier eine der wenigen Hoffnungen für den seit längerer Zeit vernachlässigten Speed-Metal-Sektor heran.



Nimmt man nun den "Iron Speed"-Nachfolger zur Hand, muss man das Ganze allerdings noch einmal relativieren; denn so gut das Songwriting sein mag, so schwach ist letztendlich die Performance, die zumindest bei den Vocals nicht internationalen Standards genügt. Während die Flitzefinger in bester EXCITER-Manier übers Griffbrett rasen, tut sich Frontmann Silvano Ćosić unglaublich schwer damit, ausdrucksstarke Screams durchs Mikro zu jagen - und bei aller Sympathie: Mit dem Gesang steht und fällt bei SPEEDCLAW dann doch eine ganze Menge.



Trotzdem darf man einfach nicht vernachlässsigen, dass die Mitmusiker einen guten Job machen und nicht nur Fans der rasanten Spielart, sondern auch Freunde der ersten NWoBHM-Rabauken mitnehmen dürften. Das Riffing ist präzise und überzeugend und erreicht genau jenen Standard, der der Band an anderer Stelle verwehrt bleibt. So hart das daher auch klingen mag, aber mit diesem Sänger werden die Kroaten auf Dauer nicht glücklich. Und das ist schade um all die Talente, die SPEEDCLAW gerade im Gitarrenbreich mitbringt!



Anspieltipp: Aggression Strikes