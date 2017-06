Gewöhnungsbedürftig und noch nicht wirklich zwingend, aber zumindest verdammt cool!

Aus der Heimatstadt des aktuellen kroatischen Fußballmeisters NK Rijeka stammt dieses Quartett, das es sich offenbar zum Ziel gemacht ähnlich flink zu agieren wie ihre kickenden Kollegen an den Außenbahnen. Will sagen, SPEEDCLAW scheint zumindest von den Riffs her (nachzuhören im namensgebenden Opener sowie in 'Power From Hell') bestrebt dem Bandnamen vollends gerecht zu werden. Als puren Speed Metal ist das Gebräu wohl nicht unbedingt zu bezeichnen, denn auch tempomäßig gemäßigte Momente sind Teil der Darbietung. Den Löwenanteil jedoch macht sehr wohl das ICE-Tempo aus.



Zudem zeigt sich die Formation nicht nur anhand eines eindeutig zur Schau gestellten Shirts auf den Promo-Pics zum "Speed Metal" hingezogen, und auch die (gelungenen!) Cover-Version von 'Heavy Metal Maniac' spricht eine eindeutige Sprache. Die Erste der beiden in der Muttersprache dargebotenen Nummern 'Razarač' rückt den Vierer jedoch näher an Rock'n'Roll in bester MOTÖRHEAD-Tradition als an EXCITER.



Im zweiten kroatischen Titel 'Gospodar Tame I Zla' schwingt dann eine gehörige Punk-Schlagseite mit, aus den Kellergeschossen der "alten Schule" stammt aber auch diese. Die für unser Gehör immerzu harsch klingende kroatische Sprache macht schlussendlich eine wahre Abrissbirne aus der Nummer. Coole, wenn auch gewöhnungsbedürftige Sache!



Zwar ist SPEEDCLAW noch nicht ganz so zwingend unterwegs wie ähnlich bretternde Geschwader der Kategorie RANGER oder VULTURE, Gangart und Richtung stimmen aber auf jeden Fall schon. Genre-Fanatiker greifen selbstverständlich zur ebenso limitiert aufgelegten Musik-Kassette!