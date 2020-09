Nicht neu aber gut.<br />

SPELLBOOK hieß vor einem Jahr noch WITCH HAZEL und wurde unter diesem Namen von Cruz Del Sur Records in Person von Tom Phillips (WHILE HEAVEN WEPT) entdeckt und unter Vertrag genommen. Um Verwechslungen mit der aktuell beliebtesten christlichen Epic-Folk-Metal-Band Englands zu vermeiden, benannte sich die Truppe nach einem ihrer Songs in SPELLBOOK um und legt uns nun mit "Magic & Mischief" ihr Debütalbum für das italienische Qualitätslabel vor.

Darauf gibt es Musik zu hören, die man sicher als Retro Rock bezeichnen könnte, die in meinen Ohren aber über das reine Nachahmen eines bestimmten Sounds weit hinausgeht. Der Sound SPELLBOOKs ist klar von den Großen der 70er beeinflusst, hier etwas BLACK SABBATH, da etwas URIAH HEEP, garniert mit ein wenig DEEP PURPLE und so weiter, eine Mischung, gegen die so niemand etwas vorbringen kann (hoffe ich jedenfalls). Das ganze wird dann mit metallischer Härte vorgetragen, was mich immer wieder an die Zyprioten MIRROR erinnert, deren letztes Album durchaus mit "Magic & Mischief" vergleichbar ist.

Und neben einem solchen, sehr klassischen Klangbild hat SPELLBOOK dann auch ein paar wirklich gelungene Songs zu bieten. Nach dem aggressiven Opener 'Wands To The Sky' kann auch das eingängige 'Black Shadow' direkt überzeugen und so bleibt es dann im Verlauf des gesamten Albums. Alle Facetten der härteren Rockmusik werden abgedeckt und zum Schluss werden wir mit dem überlangen, atmosphärischen 'Dead Detectives' wieder in die Gegenwart entlassen.

"Magic & Mischief" ist noch kein Meisterwerk, aber ein mehr als überzeugendes Labeldebüt einer Band, die den Sound, der sie beeinflusst, durchdrungen und verstanden hat und ihn auf eine eigene Weise ins Jetzt transportiert. "Magic & Mischief" zeichnet sich durch einen eigenen Charakter und einiges and Wiedererkennungswert aus und wer das Abwandern von HÄLLAS oder NIGHT in die soundtechnischen 80er bedauert, findet hier mehr als würdigen Ersatz. Insofern lege ich das Album allen ans Herz, die wirklich gut gemachte, klassische, harte Rockmusik mögen, denn davon gibt es auf dieser Platte mehr als genug.