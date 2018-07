80's-Soundtrack für Nostalgiker

Matthew Scott hat sich bereits in diversen extremeren Metal-Projekten ausgetobt und die Grenzen der Brutalität für sich erkunden können. Seine Vorlieben für die Soundtrack-Landschaften der 80er hat er jedoch bis dato nicht musikalisch verarbeiten dürfen, weshalb er irgendwann entschied, ein experimenteller veranlagtes Nebenprojekt zu gründen, bei dem seine Passion für die Filmscores zu "Terminator', 'Dune" und "Mad Max" auch in irgendeiner Form Berücksichtigung finden kann.



Bei SPICE BREATHER huldigt er nun jener musikalischen Untermalung, die seinen frühesten Actionstreifen-Erlebnissen einen zusätzlichen Sinn verliehen hat. In einer größtenteils von Ambient-Soundscapes getragenen Welt erforscht er den Drone-Kosmos ebenso intensiv wie die leicht spacig angefasste Elektronik, begibt sich zurück in die Phase, als die ersten Gehversuche am Synthesizer unter anderem auch Streifen wie "TRON" veredelt haben und führt all diese Einflüsse schließlich ins Hier und Jetzt, wo sie mit moderner Technik einen etwas kräftigeren Anstrich bekommen, ohne dabei diesen fast schon naiven Charme zu verlieren, der jene Soundtracks damals unterschwellig charakterisierte.



Mit echter Rockmusik, geschweige denn heftigerem Metal hat das alles natürlich herzlich wenig zu tun, bleibt aber nicht nur deswegen spannend, weil Mastermind Scott in anderen Hemispheren bereits seine Spuren hinterlassen hat. Auch der anfangs etwas sperrige und recht einfarbige Klang der fünf Songs schwenkt irgendwann zu einer überzeugenden, manchmal fast hypnotischen Vorstellung herüber, mit der SPICE BREATHER durchaus die Welt des Independent-Films erobern könnte. Freunde besagter Begleitmusik sollten auf jeden Fall mal ein Ohr riskieren, da die Leidenschaft für jenen Stoff auch bei Matthew Scott kreative Kräfte freigesetzt hat, die zu einem sehr angenehmen Ergebnis geführrt haben.