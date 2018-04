Prog-Feeling mit außergewöhnlicher Dramaturgie

Sie sind nicht ganz so pompös bei der Sache wie die Kollegen von ARENA, dem THRESHOLD-Vergleich halten sie mangels grooviger Passagen nur selten stand, DREAM THEATER ist auch mehr Vorbild als Wegbereiter, denn Knoten spielen sich die beiden Musiker von SPIRAL KEY ebenfalls nicht in die Finger - doch wenn man die Band auf ihre größten gemeinsamen Nenner bringen müsste, wäre die Schnittmenge aus den oben aufgeführten Legenden sicherlich ein klarer Gradmesser für die Vorzüge des neuen Albums.

Fünf Jahre nach "Perfect Machine" haben sich David McCabe und Ken Wynne ein weiteres Mal im Studio verschanzt, um ihre Idee von theatralisch inszeniertem Progressive Rock weiterzuentwickeln und das Bandprojekt nach längerer Abstinenz wieder zu stabilisieren. Und das Duo hat durchaus Fortschritte gemacht, wenngleich der neue Silberling sogar noch eine Spur sperriger ist als sein direkter Vorgänger. Vor allem im zweiten Teil von "An Error Of Judgement" experimentiert SPIRAL KEY mit verschiedenen Pomp-Rock-Einflüssen, verschiebt die Prioritäten gen Art Rock und ist gelegentlich näher an QUEEN und YES als an den eigentlich prägnanteren Einflüssen, die den größten Teil des Albums inspirativ begleiten. 'Possessive' und 'West Facing' sind diesbezüglich definitiv harter Tobak, nicht ganz so leicht verdaulich, in sich aber zwei grandiose Prog-Epen, in denen die ganze Klasse von SPIRAL KEY etwas Handfestes bekommt. Aber auch kompaktere Nummern wie 'Freeze Time' und 'Dead End' demonstrieren die zügige Entwicklung und teleportieren die Briten in die Champions League des internationalen Progressive Metals. McCabe und Wynne dürfen jetzt nur nicht den Fehler machen und sich wieder für ein halbes Jahrzehnt zurückziehen - schon mal gar nicht nach so einem starken Album!



Anspieltipps: Possessive, Dark Path