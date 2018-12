Retro-Doom für Genießer

Die Twin-Leads im Quasi-Opener 'Awakening' machen extrem neugierig: Wollen sich die MusikerInnen von SPIRAL SKIES tatsächlich an den Ausläufern der NWoBHM entlanghangeln, gleichzeitig aber auch den Vintage-Sound der mittleren 70er in ihr neues Material einfließen lassen? Ein paar Minuten später ist man schlauer und weiß zumindest, dass beide Parts stilistisch eine bedeutsame Rolle spielen, wenngleich sich die Schwerpunkte von "Blues For A Dying Planet" immer stärker zu den Retro-Doom-Klängen hinwenden, die unter anderem von Acts wie AVATARIUM und BLUES PILLS wieder salonfähig gemacht worden sind.

Im Zentrum des Geschehens steht allerdings Frontdame Frida Eurenius und damit auch eine sehr dramatische, eigenwillige und doch bezaubernde Performance. Der nicht selten Folk-getränkte Stoff von SPIRAL SKIES erinnert an die angeproggten Doom-Releases aus dem näheren SABBATH-Umfeld und lässt sich vor allem deswegen nicht in die Kartens chauen, weil die Sängerin sich und damit auch die Songs immer wieder neu erfindet, überraschend neue Wege einschlägt und gar nicht erst zulässt, dass sich die Band ihre Unberechenbarkeit nehmen lässt. AVATARIUM ist zwar eine permanente Parallele in den neun Stücken von "Blues For A Dying Planet", aber summa summarum lebt die Scheibe noch wesentlich stärker von ihrer hervorragend herausgearbeiteten Dramaturgie, die schließlich von den erwähnten NWoBHM-Kontrasten immer wieder auf den Boden geholt wird und am Ende eine Vermählung eingeht, die man in dieser Form selten so intensiv gehört hat.



Natürlich kann sich die Band nicht von den angesprochenen Vergleichsmöglichkeiten lösen, geht die Sache aber noch vielfältiger als die benannten Kollegen an. Bei Nummern wie 'The Wizard's Ball' und 'The Prisoner' muss man einfach ins Schwärmen geraten, weil die eigenartige Melodieführung irgendwann hypnotische Ausmaße annimmt und schlichtweg ergreifend klingt. Und wenn in 'Dark Side Of The Cross' und 'Left Is Right And Right Is Left Behind' wieder diese einzigartigen Leads aufblitzen, ist man sowieso hin und weg - sogar als Fan früherer MAIDEN-Prog-Songs!

"Blues For A Dying Planet" ist ein faszinierender, auftregender und schlichtweg schöner Release, der den Sektor der schwedischen Retro-Doom-Kapellen mit weiblicher Frontstimme um eine weitere Perle erweitert. Fans von THE DEVIL'S BLOOD und allen bereits aufgeführten Combos müssen hier auf jeden Fall zugreifen!



Anspieltipps: The Wizard's Ball, The Prisoner, Awakening