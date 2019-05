Starker dritter Streich<br />

Manchmal gibt es Bands, bei denen man sich beim Hören einer Platte fragt, warum man den von dieser Truppe nicht schon viel früher gehört hat. SPIRIT ADRIFT ist genau so eine Band, denn das aktuelle Album "Divided By Darkness" ist bereits der dritte Streich der Jungs aus Arizona und der erste, der mir vor die Ohren kommt. Dort hinterlässt das Album einen exzellenten Eindruck, denn die Musik irgendwo zwischen Doom und traditionellem Metal der eher kauzigen Schule kann durchaus überzeugen.

Was beim ersten Hördurchgang noch reichlich bieder und etwas schroff klingt, entwickelt von Mal zu Mal mehr Anziehungskraft und so ertappe ich mich immer häufiger beim mitsummen der Kompositionen. Bandkopf Nate Garrett, der sonst auch bei den Death-Metallern GATECREEPER lärmt und von dort seinen Kumpel Chase Mason mitgebracht hat, kann mit seiner reichlich eigenwilligen Stimme und dem Riffing, das erst nach und nach seine zahlreichen Details preisgibt der Band einen ganz eigenen Charakter aufdrücken.

Und so bewegen sich die Lieder größtenteils im unteren und mittleren Tempobereich, sind dabei aber mehr klassischer Metal als Doom, auch wenn hier und da die Doom-Vergangenheit der Truppe durchscheint. Überhaupt ist man mit dem dritten Album in vier Jahren Bandgeschichte erstaunlich fleißig unterwegs. Da die Lieder auf "Divided By Darkness" allesamt gut bis teils sehr gut sind, steht zu hoffen, dass die Band es mit diesem Album schafft, aus der Obskurität herauszutreten und im klassischen Underground ein paar Fans dazuzugewinnen. Denn Bands, die es schaffen, in diesem Genre eine eigene Identität zu entwickeln und völlig unbeeindruckt von Trends und Meinungen vor sich hin musizieren, braucht gerade diese extrem konservative Szene heutzutage dringender denn je.

Somit bin ich froh, dass mir dieser Soundcheck mit SPIRIT ADRIFT eine echte Überraschung beschert hat, deren Backkatalog ich nun ebenfalls unter die Ohrenlupe nehmen werde und deren Zukunft ich genau verfolgen werde.