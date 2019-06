'Cause The Sun Is Gone (EP)

'Cause The Sun Is Gone (EP)

So schnell geht die Sonne hier wohl auch nicht auf...

Also gut, das ist mein Wort zu SPIRIT DESIRE: "Tonight's Decision" und "Last Fair Deal Gone Down" von KATATONIA sind wirklich tolle Alben. Die kann man nicht mal so einfach nachmachen.

Aber genau dort wollen die Linzer wohl hin, wie es mir deucht. Denn ich erkenne so einige Ansätze und Ideen, die dort umgesetzt wurden, auf "'Cause The Sun Is Gone" wieder. Dazu kommen noch ein paar halbherzige postrockige Strumming-Guitar- und Noise-Passagen, um dem Ganzen einen innovativen Touch zu verleihen, in meinem Ohr entpuppt sich dies aber auch eher als musikalischer Wind.

Und der gehauchte Gesang, der laut Promotext "Stimmungsbilder zwischen Apathie und zaghafter Hoffnung" ausdrücken soll, ist im Reality-Check auch nix anderes als "langweilig". Irgendwie muss für mich da schon etwas passieren, soll bei SPIRIT DESIRE die Sonne auch mal wieder aufgehen. Gleich fängt's allerdings an zu regnen. Zumindest sollte ich dann die Musik dann wechseln...