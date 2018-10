The Reign Of Denial

Technisch perfektes Geknüppel!

Kurzen Prozess auf technisch ansprechendem Level: SPIRIT OF REBELLION gehört zu den vielen Holzfäller-Combos, die nicht nur das derbe Mörteln in Perfektion beherrschen, sondern auch handwerklich so aufgestellt sind, dass der Vergleich mit den bestens ausgebildeten Ami-Combos für die Herrschaften aus dem kanadischen Quebec absolut passend erscheint. Allerdings ist das neue Album des bereits seit 2001 aktiven Quintetts wesentlich mehr als eine Kopie der üblichen Florida-Releases aus dem letzten Jahrzehnt. "The Reign Of Denial" verweist auf einen ziemlich fetten, modernen Sound und präsentiert das progressiv angehauchte Old-School-Gehacke in einem sehr zeitgemäßen Gewand. Das mag so manchen MORBID ANGEL-Hörer vielleicht erst einmal abschrecken, ist aber definitiv kein Ausschlusskriterium - denn in Sachen Songwriting sind die zehn neuen Stücke eine echte Macht!

Die Kanadier lassen in keiner einzigen Sekunde auch nur den kleinsten Funken anbrennen; eine verdammt souveräne Performance sichert von Beginn an ein Mindestmaß an Qualität, die vielen Breaks werden in einer fantastischen Demonstration perfekt in die Songs eingebaut, die Unmengen an Tempowechseln sind derweil keine höhere Mathematik, und wenn es sein muss (und das muss es scheinbar sehr oft), poliert SPIRIT OF REBELLION den Hörern oft genug das Fressbrett und zeigt sich in bester Knüppellaune, technische Galavorstellung hin oder her.

Muss dem eigentlich noch viel hinzugefügt werden? Letztlich stellt sich nämlich eigentlich bloß die wiederkehrende Frage, warum die Band bis dato nur kleine Brötchen backen musste und den Sprung über den großen Teich mit den bisherigen Releases nicht schaffen konnte. Geht man ausschließlich von "The Reign Of Denial" aus, entzieht sich diese erneute Missachtung großen Talents jeglichem Verständnis, wird aber nun besser spät als nie aus der Welt geschafft. Und deshalb noch mal für alle: SPIRIT OF REBELLION ist eine dieser unverhofft starken Technical-Death-Metal-Combos, die musikalische Gewalt gekonnt mit ausgebufftem Songwriting verbindet und auch im vierten Anlauf richtig starke Resultate erzielt. Wer Todesblei bevorzugt tricky mag, sollte sich diese Gelegenheit daher auch nicht entgehen lassen!

Anspieltipps: Leading To Nothing, A Crack In The Logical order Of Things, Dans L'Antre De La Bête