Binnen kürzester Zeit mauserte sich SPITEFUEL zum absoluten Geheimtipp. Die neue Mannschaft um ex-STRANGELET-Sänger Stefan Zörner hat sich absolut bockstarken Hard Rock / Heavy Metal auf die Fahne geschrieben. Und wenn man ihn derart authentisch und kraftvoll darbietet, dann darf man sich auch nicht wundern, warum SPITEFUEL jetzt in Jedermanns Munde ist. Bereits der Mundwässrigmacher "Sleeping With Wolves" war ein Appetizer par excellence und hat die Neugier, ob die Jungs auf ihrem Debüt den hohen Standard halten können, ins Unermessliche getrieben. Und um es kurz zu machen: Ja, SPITEFUEL hat es geschafft und veröffentlicht mit "Second To None" ein Erstlings-Energiebündel, das sich gewaschen hat.

Der Sound ist klar und druckvoll, die Riffs meterhoch, die Ohrwürmer reihen sich nur so aneinander und die Abwechslung ist immens. Auf "Second To None" wird nicht das Standard-Programm abgespult, hier haben sich die Musiker wirklich Gedanken gemacht, wie man den Braten richtig einfetten kann. Und das kann sich hören lassen: 'It Remains Empty Forever' und 'Devil's Darling' sind Dosenöffner, wie sie im Buche stehen und haben Refrains, für die Größere der Szene Morde begehen würden. Dazu dreht SPITEFUEL bei dem zuvor ausgekoppelten 'Sleeping With Wolves' und 'Purified' ein wenig am Härtegrad, flotter geht es mit 'By My Hand' zur Sache, doch auch in ruhigeren Fahrtwassern macht die Truppe eine immens gute Figur. 'Fly' ist hierfür ein tolles Beispiel, bei dem auch Zörners eh schon passende Vocals sehr gut zur Geltung kommen.

Dreht und wendet es, wie ihr wollt, doch vor einer Tatsache könnt ihr euch nicht verstecken: SPITEFUEL hat ein ziemlich starkes Debüt auf der Habenseite. Der Truppe aus Heilbronn stehen hiermit sämtliche Türen offen. Selbst nach dem fünften, sechsten Durchgang des vorliegenden Hit-Brockens kommt keinerlei Langeweile auf. Passend zum Frühling beschert uns "Second To None" also ein durch und durch hart rockendes und sonniges Gemüt.