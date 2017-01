Sleeping With Wolves (Single)

Aus STRANGELET wurde SPITEFUEL

Trotz des mehr als nur respektablen Feedbacks auf "First Bite" beschloss die aus Helibronn stammenden Formation STRANGELET vor einiger Zeit den Betrieb einzustellen. Sehr zum Leidwesen ihrer Fans, die auch von den Live-Qualitäten der Band sehr angetan waren. Drei ehemalige STRANGELET-Musiker haben sich zu deren Glück jedoch binnen weniger Monate zu einem Neustart unter dem neuen Banner SPITEFUEL entschlossen und legen mit "Sleeping With Wolves" einen zugegebenermaßen sehr kurzen, aber dennoch bemerkenswerten Szene-Einstand vor.

Die Titel-Nummer dieser Single überrascht nämlich zum einen mit einer üppigen Spielzeit von sechseinhalb Minuten, noch viel mehr aber durch die Tatsache, dass es nunmehr offenbar deutlich heftiger zur Sache geht. Zwar bleibt die Stimme von Stefan Zörner maßgebliches Erkennungsmerkmal des Ensembles, dennoch macht es den Anschein, als ob sich SPITEFUEL deutlich intensiver an der NWOBHM orientieren würde und den Sleaze in den Hintergrund gedrängt hätte. Ähnliches gilt auch für den neu eingespielten Track 'Never Surrender', der nicht nur auf Grund des Titels eine gewisse Nähe zu SAXON evoziert.

Die als Bonus ebenso auf dieser Single verewigte Orchester-Version des Titeltracks ist zwar nett, hätte aber auch nicht zwingend sein müssen, zumal man damit kaum Rückschlüsse auf die musikalische Intention der Band gewinnen kann. Aber egal, die stilistische Umorientierung erklärt zumindest einmal den relativ überraschenden Namenswechsel sowie den Neuanfang.

Wie sich SPITEFUEL auf einem Langeisen schlagen wird, bleibt zwar vorerst noch abzuwarten, wenn man das auf diesem "Jungfernflug" vernommene Material als Basis hernimmt, ist aber auf jeden Fall einiges zu erwarten!